Marknadsanalytiker till stort bolag
Wise Professionals AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2025-10-16
Om rollen
I denna roll blir du en del av ett innovationsdrivet team och rapporterar till VP Commercial. Du arbetar nära marknad, R&D och operations för att analysera och värdera idéer för nya produkter i tidiga utvecklingsfaser.
Exempel på arbetsuppgifter
Driva marknads- och finansiella analyser av potentiella nya produkter
Ge kommersiella riktlinjer till teamet under hela innovationsprocessen
Utveckla tidiga business cases och projektplaner
Bedöma affärspotential och ge ekonomiskt värde på initiativ, ofta med snabba beslut och korta deadlines
Rollen är initialt ett konsultuppdrag på 3-6 månader, med möjlighet till förlängning eller överrekrytering. Den passar därför både dig som vill arbeta som underkonsult som en brygglösning under pågående rekrytering, och dig som ser detta som en långsiktig möjlighet.
Placering: Söder om Göteborg
Start: Omgående
Övrigt: Heltid, hybrid tillämpas
Om dig
Du har minst 10 års erfarenhet av marknadsföring, affärsutveckling, produktledning eller innovation - och trivs i gränslandet mellan strategi och analys. Du är både analytisk och kreativ, bekväm med att snabbt bedöma idéer, marknader och affärspotential.
Du har en akademisk bakgrund inom ekonomi, marknadsföring eller produktledning, samt erfarenhet från internationella miljöer. Mycket god engelska är ett krav, svenska är meriterande.
När du blir en del av oss på Wise Professionals/Eqonomy
Som konsult hos Wise Professionals/Eqonomy erbjuds du alltid en marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och anslutning till vårt kollektivavtal - inget är viktigare för oss än att du känner dig trygg i din anställning. På samma sätt som vi ställer höga krav på dig som konsult förväntar vi oss också att du ställer höga krav på oss som arbetsgivare. Oavsett vart du befinner dig i din karriär så ska konsultrollen hos Eqonomy/Wise Professionals ge dig kunskap och erfarenhet som du kan bära med dig på nästa spännande utmaning.
Om du vill veta mer
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist Hanna Linde hanna.linde@wise.se
eller konsultchef Lisa Kayser, lisa.kayser@wise.se
För att söka rollen klicka på "sök rollen", samt bifoga CV. Notera att vi ej kan ta emot ansökningar via mail. Observera att personligt brev inte är obligatoriskt för denna roll.
Vi arbetar i denna process med löpande urval, vilket gör att vi kan komma att tillsätta rollen före sista ansökningsdatum, så vänta inte med din ansökan.
