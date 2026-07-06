Marknads- och Kommunikationschef
Quest Consulting Sverige AB / Chefsjobb / Västerås Visa alla chefsjobb i Västerås
2026-07-06
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Uppdragsbeskrivning
För kunds räkning söker vi en erfaren Marknads- och Kommunikationschef för ett interimsuppdrag under pågående rekrytering av en permanent lösning. Rollen ansvarar för marknads- och kommunikationsarbetet för verksamheten i Sverige och Norge och säkerställer kontinuitet i både strategiska och operativa aktiviteter.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Utveckla och genomföra marknads- och kommunikationsaktiviteter i linje med verksamhetens mål.
Driva kampanjer, produktlanseringar, kundevent och andra marknadsinitiativ.
Ansvara för extern kommunikation, inklusive innehållsproduktion, kundreferenser, artiklar och pressmaterial.
Hantera och utveckla digitala kanaler och sociala medier.
Stödja internkommunikation och bidra till engagemang och verksamhetsförståelse.
Samarbeta nära försäljningsorganisationen, affärsledningen och globala funktioner.
Följa upp aktiviteter och säkerställa att kommunikationen följer varumärkesriktlinjer.Kvalifikationer
Flera års erfarenhet av kvalificerat marknads- och kommunikationsarbete.
Erfarenhet från B2B-, industri- eller teknikverksamhet är meriterande.
Dokumenterad erfarenhet av kampanjer, innehållsproduktion, digital marknadsföring och event.
Erfarenhet av att leda team och samordna flera intressenter.
Stark projektledningsförmåga och ett affärsorienterat arbetssätt.
Förmåga att omsätta komplex eller teknisk information till tydlig kommunikation.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Västerås (visa karta
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178 90 VÄSTERÅS Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9993557