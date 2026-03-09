Markismontör
Gustafsson Markiser är ett företag som främst arbetar med solskydd. Vi säljer, tillverkar och monterar solskydd för privatpersoner och företag i norra Bohuslän.
Vi söker säsongsarbetare inför vår-sommar säsongen. Under högsäsongen behöver vi förstärka vårt team med en engagerad praktisk person för montering av solskydd både inne och utomhus.
Arbetet är varierande där du ibland jobbar självständigt men oftast tillsammans med en medarbetare.
Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd och gillar att jobba med händerna.
Lösningsorienterad
Trivs att jobba i ett team men också kan ta egna initiativ när det behövs.
Noggrann Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: gustafssonmarkiser@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gustafsson Markiser AB
457 32 TANUMSHEDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
