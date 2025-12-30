Marketing Support Assistant till Samsung
Digitalenta AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Digitalenta AB i Stockholm
, Västerås
, Norrköping
, Gotland
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vi söker en strukturerad och serviceinriktad Marketing Support Assistant till Samsung Nordics, med placering på det nordiska huvudkontoret i Kista.
Om rollen
Som Marketing Support Assistant på Samsung Nordics blir du en del av Marketing Support-teamet inom Process Innovation - en avdelning som arbetar med att utveckla och effektivisera marknadsrelaterade processer och system för hela Norden. Rollen innebär ett nära samarbete med marknadsorganisationen i de nordiska länderna samt flera interna funktioner.
Du arbetar i ett mindre team med breda kontaktytor och har en central roll i att säkerställa smidiga arbetssätt, hög kvalitet i administrationen och ett professionellt stöd till verksamheten i en internationell och snabbrörlig miljö.Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Stötta och utbilda Samsungs nordiska marknadsavdelningen i marknadsprocesser och interna system
Vara kontaktperson för frågor kopplade till marknadsrelaterade system och arbetsflöden
Skapa och administrera interna beställningar av produkter utan kostnad (FOC) för exempelvis PR-, influencer- och kundaktiviteter
Ansvara för nordisk hantering av produktprover, inklusive registrering, uppföljning samt hantering vid produktens slutskede
Driva och delta i projekt kopplade till nya processer, system och utbildningsinsatser
Administrera och följa upp SIM-kort för app- och produkttester
Följa och bidra till initiativ inom AI och digital utveckling
Om dig
Du är en noggrann och lösningsorienterad person med stark servicekänsla. Du trivs i en stödjande roll med många kontaktytor och har lätt för att samarbeta med olika intressenter. Du arbetar strukturerat även när tempot är högt och har ett nyfiket och proaktivt förhållningssätt till förbättringar och nya arbetssätt.
Erfarenhet och kompetens
Akademisk examen inom ekonomi, finans eller motsvarande
Erfarenhet av administrativa system och processer
Goda kunskaper i Excel
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
God kommunikativ förmåga och vana att förklara processer på ett pedagogiskt sätt
Förmåga att hantera flera arbetsuppgifter parallellt och arbeta självständigt
Intresse för digitalisering och AI är meriterande
Om uppdraget
För det här uppdraget blir du anställd som heltidskonsult hos Digitalenta. Vi erbjuder våra konsulter ett generöst förmånspaket som inkluderar friskvårdsbidrag, försäkringar, betalda semesterdagar samt tjänstepension enligt kollektivavtal.
Utöver detta får du en engagerad konsultchef som stöttar dig under hela anställningsperioden, samt möjlighet att delta i frivilliga nätverksaktiviteter tillsammans med vårt konsultnätverk. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6990216-1770199". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Digitalenta AB
(org.nr 559248-0486), https://karriar.digitalenta.se
Artillerigatan 6 (visa karta
)
114 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Digitalenta Jobbnummer
9666514