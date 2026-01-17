Marketing Data Engineer till Axis Communications!
Vill du omvandla data till smarta marknadsföringsbeslut på Axis Communications?
Vi söker en Marketing Data Engineer som förvandlar data till insikter som driver affären framåt. Låter det som dig? Ansök och följ med på resan där teknik möter marknadsföring!
OM TJÄNSTEN
Axis Communications är branschledande inom nätverksvideo och har samarbeten med partners över hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Med över 5 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder, utvecklar de innovativa och högkvalitativa lösningar som uppfyller kundernas krav. Deras huvudkontor ligger i Lund med en miljö som genomsyras av prestigelöshet där alla medarbetare, oavsett roll, värdesätts högt och behandlas lika.
I rollen som Marketing Data Engineer kommer du att agera brygga mellan marknadsföring och data, och säkerställa att data, externa marknadsföringsplattformar och analytiska system förenas, utökas och automatiseras för att möjliggöra tillväxt och ROI. Detta sker genom att minska manuellt arbete och leverera ren och tillförlitlig data som driver nästa generations AI- och automatiseringsinitiativ inom digital marknadsföring.
Du erbjuds
• En dynamisk roll där du både deltar i spännande projekt och aktivt bidrar till att utveckla företagets verksamhet
• En prestigelös miljö där idéer, kreativitet och innovativt tänkande uppmuntras och implementeras
• En trygg anställning med bra anställningsförmåner så som flexibla arbetstider, företagsbonus, försäkringar, daglig frukost, egen Axis-cykel med mera
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-17Dina arbetsuppgifter
Du blir en del av ett tvärfunktionellt team där marknad, IT och BI samverkar dagligen för att koppla ihop marknadsföringens behov med tekniska lösningar. Ditt fokus ligger på att samla in, strukturera och berika marknadsdata från olika interna och externa system, och se till att den är pålitlig, tillgänglig och användbar för analys, aktivering och automatisering.
Du driver arbetet framåt i ett nära samarbete med verksamheten, där du omsätter affärs- och marknadsföringsbehov till skalbara datalösningar i Google Cloud. Arbetet är till stor del projekt- och sprintbaserat, där du både djupdyker i komplexa dataproblem och samtidigt håller ett helhetsperspektiv kring affärsvärde, skalbarhet och framtida utveckling. Rollen innebär ett tydligt ägarskap för dataprodukter och lösningar, i en miljö där mycket byggs nytt och där automatisering, AI och datadrivet arbetssätt står i centrum.
Du kommer bland annat att:
• Bygga och underhålla datapipelines från marknadsföringsplattformar (t.ex. Google Ads, LinkedIn, Matomo) till Google Cloud
• Modellera, strukturera och harmonisera marknadsdata i BigQuery och Dataform för att skapa en gemensam och tillförlitlig datagrund
• Integrera externa datakällor med förstapartsdata (SF/CRM, Pardot/MCAE, CDP) och säkerställa hög datakvalitet för analys och aktivering
• Automatisera rapporterings- och dataflöden för att minska manuellt arbete och möjliggöra mer datadrivet och självständigt marknadsarbete
• Agera brygga mellan Digital Marketing och Data & Development-team genom att översätta affärsbehov till skalbara lösningar
• Bidra till initiativ inom automation och AI baserat på pålitlig och strukturerad data
VI SÖKER DIG SOM
• Har relevant arbetslivserfarenhet av att bygga datapipelines och harmonisera marknadsdata i molnmiljö (GCP)
• Har mycket goda kunskaper i SQL och erfarenhet av Google BigQuery som datalager
• Har teknisk djupförståelse för datainsamling (tracking) via Server-side GTM (server Google Tag Manager) och webbanalysverktyg (t.ex. Matomo eller GA4). Du förstår mekaniken bakom cookies, event-tracking och API:er.
• Har erfarenhet av att mappa ihop webbdata med CRM-data (t.ex. Salesforce/Pardot) för att lösa komplexa attributionsfrågor
• Har arbetat med Dataform, dbt eller liknande verktyg för transformation
• Har god förståelse för det digitala marknadsföringsekosystemet (Google Ads, LinkedIn, etc.) och hur dessa plattformars data skiljer sig från webbdata
• Talar och skriver obehindrat svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av API integrationer för marknadsföringsplattformar
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Analytisk
• Ansvarstagande
• Förändringsbenägen
• Intellektuelt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
