Markarbetare sökes
Bolt.Works Sverige AB / Grovarbetarjobb / Kiruna Visa alla grovarbetarjobb i Kiruna
2026-07-31
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bolt.Works Sverige AB i Kiruna
, Boden
, Älvsbyn
, Kalix
, Luleå
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en framtidsbransch där du får vara med och bygga hållbara lösningar för människor och samhällen? Oavsett om du har lång erfarenhet eller vill ta dina första steg inom mark- och anläggningsarbete söker vi nu engagerade och drivna markarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Som markarbetare blir du en viktig del av vårt team och arbetar med varierande projekt inom mark- och anläggning. Du får en omväxlande arbetsdag där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
Mark- och anläggningsarbeten
Vatten- och avloppsarbeten
Plattsättning och stensättning
Kabelförläggning
Arbete med mindre maskiner och grävmaskiner
Övriga förekommande markarbeten
Ingen dag är den andra lik, och du får möjlighet att utveckla din kompetens genom varierande arbetsuppgifter och spännande projekt.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett positivt förhållningssätt, tycker om att arbeta utomhus och trivs med ett fysiskt arbete. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och uppskattar att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål.
Vi ser gärna att du har:
B-körkort
Goda kunskaper i svenska eller engelska
Erfarenhet av mark- och anläggningsarbete är meriterande
Erfarenhet av VA-arbeten, dränering eller stensättning är ett plus
Certifikat som Arbete på väg och/eller ESA är meriterande, men inget krav
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett företag där trivsel, utveckling och laganda är lika viktiga som kvalitet i arbetet. Vi tror på att investera i våra medarbetare och erbjuder goda möjligheter att växa i rollen.
Hos oss får du:
Ett varierande och utvecklande arbete
En trygg och inkluderande arbetsmiljö
Kompetensutveckling och utbildningar
Erfarna kollegor som stöttar och delar med sig av sin kunskap
Möjlighet till fortsatt anställning efter uppdragets slut
Anställning
Tjänsten är en visstidsanställning på cirka fem månader med goda möjligheter till förlängning för rätt person.Så ansöker du
Låter det som ett jobb för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande, så vänta inte med att söka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolt.Works Sverige AB
(org.nr 559509-2122) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10016861