Markanläggare sökes

AK Markanläggning AB / Trädgårdsanläggarjobb / Botkyrka
2025-10-27


Letar du efter nya möjligheter inom mark- och anläggningsarbete? Vill du utvecklas tillsammans med ett växande företag och ta ansvar i spännande projekt? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!

AK Markanläggning AB söker nu markanläggare.

Om rollen

Som markanläggare hos oss kommer du att delta i varierande projekt inom:
* Grundläggning av byggnader och industrihallar
* Anläggning av husgrunder och VA-system
* Dränering och vägbyggnation
* Gång- och cykelbanor, parkeringar
* Innergårdar och olika typer av ytskiktsarbeten

Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet av mark- och anläggningsarbeten
Vi söker dig som är:
* Ordningsam, noggrann och ansvarstagande
* En lagspelare som gärna samarbetar med andra
* Driven och lösningsorienterad
* Positiv och engagerad i ditt arbete

Vi erbjuder dig:
* Ett varierande och utvecklande arbete
* Fortlöpande utbildningar och kompetensutveckling
* Trygg anställning med goda villkor enligt kollektivavtal
* Friskvårdsbidrag, försäkringar och andra personalförmåner

Låter det intressant?

Skicka in din ansökan med CV redan idag - vi behandlar ansökningar löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: jobb@ak-markanlaggning.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AK Markanläggning AB (org.nr 559303-9927)

Jobbnummer
9575689

