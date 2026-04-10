Mark- och exploateringsstrateg
2026-04-10
Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
Vi söker en mark- och exploateringsstrateg till enheten mark och miljö, där du blir en del av sektorn teknik och samhällsbyggnad. Här arbetar vi nära varandra inom mark, plan, GIS, bygglov och miljö, vilket ger goda förutsättningar för ett effektivt samarbete genom hela samhällsbyggnadsprocessen. Tjänsten innebär en central roll i kommunens utveckling med fokus på att möjliggöra och genomföra exploateringsprojekt i linje med kommunens mål.
Arbetsuppgifter
Du ansvarar för att utveckla kommunens arbete inom mark och exploatering. Arbetsuppgifterna omfattar hela processen från tidiga analyser till genomförande och uppföljning. I rollen ingår bland annat att:
* Ta fram exploateringskalkyler och genomföra ekonomiska analyser av projekt, inklusive bedömning av kostnader, intäkter och risker.
* Arbeta med markanvisningar, markförvärv, markförsäljning samt upprätta mark- och exploateringsavtal.
* Hantera fastighetsrättsliga frågor och säkerställa genomförandefrågor i detaljplaner i nära samverkan med planfunktion och konsulter.
* Genomföra förstudier och utredningar kopplade till markanvändning och exploatering.
* Samverka med interna verksamheter, exploatörer, myndigheter och andra externa aktörer.
* Bereda och föredra ärenden till politiska instanser samt bidra i kommunens strategiska planering.
Du arbetar proaktivt och identifierar tidigt förutsättningar, möjligheter och risker för att säkerställa att projekt är realistiska och genomförbara både ekonomiskt och praktiskt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning inom exempelvis samhällsbyggnad, lantmäteri, fysisk planering eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
Det är meriterande om du har erfarenhet av mark- och exploateringsfrågor, särskilt kopplat till exploateringsprocessens ekonomiska, juridiska och praktiska delar. Kunskap inom samhällsplanering, exploateringskalkyler, markförhandlingar, avtalshantering, fastighetsrätt och detaljplaners genomförande är också värdefull.
Som person är du strukturerad och analytisk, med förmåga att hantera komplexa frågor där flera perspektiv möts. Du tar ansvar för dina uppdrag och driver processer framåt på ett självständigt och lösningsorienterat sätt. Du samarbetar väl både internt och externt, bygger förtroende, kommunicerar tydligt och anpassar ditt budskap efter vem du möter.
B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via post eller mejl.
I Grums kommun vill vi ha en mångfald i arbetslivet och ta tillvara på de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår verksamhet.
Genom att skicka in din ansökan godkänner du att dina personuppgifter används i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning för att Grums kommun ska kunna tillhandahålla det stöd och den service kommunen ansvarar för. Läs mer på grums.se/personuppgifter.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317724".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Grums kommun
664 80 GRUMS
För detta jobb krävs körkort.
Grums kommun, Mark och miljö
Emelie Shaw 0555-420 00
