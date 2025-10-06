Mark- och exploateringsingenjör
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Gemensamma ledningsförvaltningen består av verksamhetsområdena Stöd och utveckling, Strategisk samhällsplanering, Räddningstjänst och säkerhet, HR, Kommunikation samt Planering och uppföljning.
Förvaltningen har till uppdrag att leda, stödja och samordna hela kommunorganisationen på kommunstyrelsens uppdrag. Detta görs genom att ha kundens behov i fokus samt att vi har en helhetssyn och gemensamma arbetssätt. Vi är en lärande organisation som främjar nyskapande och lärande av både omvärld och varandra.
Strategisk samhällsplanering med enhet Mark- och exploatering finns i kommunhuset som ligger på kort promenadavstånd från centralstationen.
Vi söker en kunnig, utåtriktad och driven mark- och exploateringsingenjör som främst kommer att arbeta med exploateringsprojekt, men även andra ansvarsområden kan förekomma. Som mark- och exploateringsingenjör har du en nyckelroll i hela samhällsbyggnadsprocessen, från behovsanalys inför exploateringsprojekt till genomförande. Du arbetar brett med exploateringsfrågor ur främst ekonomiska och juridiska perspektiv och är huvudprojektledare i kommunala exploateringsprojekt. Du upprättar relevanta genomförandeavtal samt avtal för köp och försäljning av mark. Rollen kan även innefatta andra arbetsuppgifter kopplade till markägarfrågor inom kommunen. Arbetsuppgifterna förutsätter nära samarbete med alla dem som medverkar i samhällsbyggnadsprocessen och utvecklingen av vår kommun.
I Motala finns större delen av samhällsbyggnadsprocessen under samma tak och vi har bl a kommunal lantmäterimyndighet.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
* Vi söker dig som har högskoleutbildning inom samhällsbyggnad, lantmäteri eller annan utbildning och erfarenhet som givit kunskaper som arbetsgivaren bedömer likvärdiga.
* B-körkort och vana/vilja att köra bil är ett krav.
* Erfarenhet av samhällsbyggnadsprocessen och framförallt exploateringsprocessen är meriterande och även några års erfarenhet inom mark- och exploatering. Du är bra på att samarbeta med andra både internt inom organisationen och externt.
Personliga kompetenser:
* Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer och underhålla relationer.
* Du har förmågan att förstå olika aspekter av ett problem och är kan hitta ideala lösningar på ett effektivt sätt. Du löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna. Du ser logik och samband i komplex information eller miljö.
* Du organisera och planerar ditt arbete väl, arbetar enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat. Du sätter upp tidsramar och håller deadlines.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
