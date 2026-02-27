Mark- och anläggningsarbetare
2026-02-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Vill du vara med och bygga framtidens Uppsala? Vi söker mark- och anläggningsarbetare som vill bidra till hållbara anläggningsprojekt. Hos oss på Peab blir du en del av ett lag där gemenskap, framåtanda och yrkesstolthet står i centrum.Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Vi gör allt inom mark- och anläggning och dina arbetsuppgifter kan därmed variera beroende på vilka anläggningsprojekt vi har, men arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Grundläggning av byggnader
VA-arbeten och rörläggning
Schakt- och fyllningsarbeten
Kantsten, plattläggning och ytskikt
Anläggning av grönytor
Du kommer att tillhöra Peab Anläggning, region Östs arbetschefsgrupp i Uppsala som verkar över hela Uppsala län. Våra framgångar bygger på lagarbete - hos oss blir du del av ett team där vi hjälper varandra, håller ordning och jobbar för en trygg och inkluderande arbetsmiljö.
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Anställningen inleds med sex månaders provanställning.
Vi söker dig som
Har yrkesbevis som mark- och anläggningsarbetare
Har relevant erfarenhet (meriterande med VA- och rörläggningserfarenhet)
Har B-körkort
Trivs i samarbeten, tar ansvar och arbetar kvalitetsmedvetetSå ansöker du
Bifoga ditt CV i ansökan. Har du frågor är du välkommen att kontakta HR Partner Malin Sundvall på malin.sundvall@peab.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 12 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
