Mark och anläggningsarbetare
Prowork Stockholm AB / Anläggningsarbetarjobb / Stockholm Visa alla anläggningsarbetarjobb i Stockholm
2026-07-01
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Vi söker anläggare
Om tjänsten: Vi söker nu anläggare till vårt team som ska vara självgående, problemlösare, och som har en god förståelse för anläggningsarbete. Du kommer vara en viktig del i att få projekten att flyta smidigt och där man ska kunna arbeta med rörläggning, schaktning och relining
Arbetsuppgifter
Följa ritningar
Rörläggning
Relining
Schacktarbete
Platssvetsa mindre ledningar, VA detaljer
Bygga ihop schaktboxar i aluminium
Vi söker dig som:
Gillar att arbeta utomhus i ett fysiskt yrke
Har god samarbetsförmåga
Är noggrann och lösningsorienterad
Har B-körkort
Krav:
Mycket meriterande med erfarenhet av PE-svetsning
Erfarenhet av rörläggning inom anläggning
Van att jobba fysiskt och utomhus
Vi erbjuder:
Ett varierande och utvecklande jobb i ett sammansvetsat team
Kollektivavtal och goda villkor
Arbete i ett företag med bra laganda och högt i tak
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi intervjuar löpande.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: adnan@prowork.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Stockholm AB
(org.nr 556925-4591) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9987517