Mark & Grönyteskötsel
2026-02-17
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
, Mölndal
Kållered Entreprenad AB söker nu personal till park & grönyteskötsel.
Arbetsuppgifter kommer att vara grönyteskötsel såsom gräsklippning och trimning, fastighetsskötsel, trädgårdsarbete, städ och renhållning samt röjningsarbeten.
Arbetet är mest förlagt runt Mölndal Kommun och i Kungsbacka Kommun. Vi kör efter fasta körscheman och arbetar både enskilt och i team
Helst ser vi att det finns tidigare erfarenhet av grönyteskötsel, trädgårdsarbete eller fastighetsskötsel.
Du som söker ska fungera bra i grupp, ta eget ansvar och initiativ, noggrann, punktlig och arbetsvillig.
Det kommer att finnas både tidsbestämd anställning med möjlighet till förlängning och tillsvidare anställning.
Arbetstid är i grunden 07-16 men för den som vill arbeta mer finns det möjligheter till detta!
B-körkort är ett krav
Helst tillgång till egen bil
Bifoga gärna referenser
Vi önskar enbart ansökningar på mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: mikael@kalleredentreprenad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kållered Entreprenad AB
Annebergsvägen 28 (visa karta
437 93 LINDOME Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Arbetsledare
Mikael Kjellsson-Johansson mikael@kalleredentreprenad.se 0709298196, 0709-298196 Jobbnummer
