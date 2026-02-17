Mark & Grönyteskötsel

Kållered Entreprenad AB / Trädgårdsanläggarjobb / Kungsbacka
2026-02-17


Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Kungsbacka, Mölndal, Göteborg, Härryda, Partille eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kållered Entreprenad AB i Kungsbacka, Mölndal eller i hela Sverige

Kållered Entreprenad AB söker nu personal till park & grönyteskötsel.

Arbetsuppgifter kommer att vara grönyteskötsel såsom gräsklippning och trimning, fastighetsskötsel, trädgårdsarbete, städ och renhållning samt röjningsarbeten.

Arbetet är mest förlagt runt Mölndal Kommun och i Kungsbacka Kommun. Vi kör efter fasta körscheman och arbetar både enskilt och i team
Helst ser vi att det finns tidigare erfarenhet av grönyteskötsel, trädgårdsarbete eller fastighetsskötsel.

Du som söker ska fungera bra i grupp, ta eget ansvar och initiativ, noggrann, punktlig och arbetsvillig.
Det kommer att finnas både tidsbestämd anställning med möjlighet till förlängning och tillsvidare anställning.
Arbetstid är i grunden 07-16 men för den som vill arbeta mer finns det möjligheter till detta!
B-körkort är ett krav
Helst tillgång till egen bil
Bifoga gärna referenser
Vi önskar enbart ansökningar på mail.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: mikael@kalleredentreprenad.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kållered Entreprenad AB (org.nr 556442-0247)
Annebergsvägen 28 (visa karta)
437 93  LINDOME

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Arbetsledare
Mikael Kjellsson-Johansson
mikael@kalleredentreprenad.se
0709298196, 0709-298196

Jobbnummer
9746285

Prenumerera på jobb från Kållered Entreprenad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kållered Entreprenad AB: