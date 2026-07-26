Marintekniker
Båstad Lokal & Service AB / Maskinreparatörsjobb / Båstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Båstad
2026-07-26
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Bjäremarin växer och söker dig som tillsammans med oss vill leda Marin Teknisk kompetens för fritidsbåtar och mindre kommersiella båtar i södra Sverige.
Vi söker dig som brinner för båtar, teknik och felsökning. Du behöver ha stor erfarenhet av branschen och högsta marinteknisk kompetens.
Vi söker dig som:
✓ Marintekniker med bred erfarenhet.
✓ Brinner för teknik och felsökning.
✓ Brinner får båtar, stor båtvana av flera olika typer.
✓ Meriterande med Yamaha och Volvo Penta erfarenhet.
✓ Körkort: Kuskskeppare, B, BE, Truck.
Det vi erbjuder:
✓ Marknadsmässig lön.
✓ Dynamisk arbetsplats där du är med och påverkar utvecklingen av en växande organisation.
✓ Liten och social arbetsplats där du blir en viktig part. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31
E-post: ulf.nilsson@bjaremarin.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Marintekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båstad Lokal & Service AB
(org.nr 556849-2275)
Svenstadsvägen 5 (visa karta
)
269 91 BÅSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ägare
Ulf Nilsson ulf.nilsson@bjaremarin.se 0761073157 Jobbnummer
10011689