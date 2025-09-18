Manufacturing Manager Quality Inspection
Saab AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2025-09-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Göteborg
, Mölndal
, Ale
, Borås
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Är du redo för en ny utmaning? Har du förmågan att leda och inspirera din omgivning att prestera i en spännande tillverkning? Vi söker nu en driven och kommunikativ ledare för att komplettera vår ledningsgrupp!
Din roll
Quality Inspection är en verksamhet som är ansvarig för godsmottagning samt ankomstkontroll av inkommande materiel inom sektionen Logistics & Inspection. Arbetsmängden samt antalet anställda har vuxit i omfattning de senaste åren och har delats i två avdelningar, där vi nu söker en ny chef till den ena av dessa avdelningar. Avdelningen kommer bestå av ca.15-20 medarbetare och du kommer att vara medlem i ledningsgruppen för Logistics & Inspection. Verksamheten för dessa ansvarsområden kommer dock drivas framåt med gemensamma målbilder och samarbete kring utveckling av kompetens och arbetssätt. Som chef är det viktigt att arbeta nära dina medarbetare och spendera stor del av din tid ute i verksamheten, för att förstå våra produkter och hjälpa till där det behövs. Nyckeln för att lyckas i rollen är att identifiera värdeflöden, eliminera slöseri, säkra kvalitet i leveranser i samarbete med inköp och designavdelningarna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
*
Tillsammans med dina medarbetare och supportfunktioner säkerställa att ordrar levereras i tid med rätt kvalitet och kostnad
*
Du ansvarar för och skall aktivt arbeta för en säker och trygg arbetsmiljö
*
Ansvara för, och följa upp avdelningens budget
*
Tillse att rätt kompetens finns tillgänglig i gruppen för att möta dagens och framtida behov
*
Coacha och leda din avdelning och dina medarbetare mot överenskomna mål och förbättringsarbeten
*
Kontrollansvar för inkommande materielPubliceringsdatum2025-09-18Profil
En god kommunikativ förmåga är förutsättning i det dagliga arbetet, då personliga möten är en central del i form av medarbetare, supportfunktioner och kunder. Vi söker dig som främjar ett öppet, förtroendefullt och innovativt klimat i din organisation såväl som i samarbete med andra funktioner. Du är också resultatinriktad och har en bra förmåga och vilja att leda i arbete.
Som person förutsätter vi att du gillar tillverkning och har ett starkt intresse i principerna kring Lean/Agila arbetssätt. Du har ett coachande ledarskap och främjar en motiverad och effektiv grupp, som strävar mot ständig förbättring, sänkta kostnader och leveranser i tid. Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och det är därför viktigt att du delar Saabs värderingar och kontinuerligt arbetar med Surveillance kulturprogram.
Vi söker dig som har:
*
Ett starkt intresse och driv för kvalitet i tillverkning och logistik samt Lean/Agila principer som bygger på kompetenskultur, kundfokus och ständiga förbättringar
*
Erfarenhet av att leda och coacha människor
*
Erfarenhet från tillverkning och/eller logistik
*
Affärsförståelse, kundfokus och en förmåga att kombinera strategiskt tänkande med operativa åtgärder
*
Examen från Universitet eller liknande bakgrund
*
Ett starkt driv, kreativitet och förmåga att generera energi
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36719". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9514637