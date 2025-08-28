Manufacturing Manager Cables Assembly
Saab AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2025-08-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Göteborg
, Mölndal
, Ale
, Borås
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Redo att hitta din grej? Testa nytt, utbyt erfarenheter och upptäck vad du verkligen gillar att göra.
Din roll
Cables Assembly är en avdelning inom Agile Manufacturing som ansvarar för tillverkning och provning av kablar och kablage till våra radarsystem.
Som chef för Cables Assembly är det viktigt att arbeta nära dina medarbetare och spendera stor del av din tid ute i verksamheten, för att förstå våra produkter och personalen. Nyckeln för att lyckas i rollen är att nyttja och utveckla kompetensen hos dina medarbetare för att möta en hög leveransprecision och ett föränderligt kundbehov. Vi arbetar mycket med Key Performance Indicator-uppföljningar och strävar alltid efter On Time Delivery.
Avdelningen består av ca. 20 medarbetare. Du kommer att vara medlem i ledningsgruppen för Agile Manufacturing och där ansvara för produkt- och produktionsrelaterade frågor inom ditt område. Utöver ditt individuella ansvarsområde förväntas du även tillsammans med ledningsgruppen vara med och förvalta samt utveckla vår agila produktion. Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
* Coacha och leda din avdelning och dina medarbetare mot överenskomna mål och förbättringsarbeten.
* Tillsammans med dina medarbetare och supportfunktioner säkerställa att produktleveranserna kommer i tid med rätt kvalitet och kostnad.
* Du ansvarar för och skall aktivt arbeta för en säker och trygg arbetsmiljö. Här har du har ett delegerat arbetsmiljöansvar.
* Du ansvarar för och följer upp avdelningens budget.
* Tillse att rätt kompetens finns tillgänglig i gruppen för att möta framtida krav.
* Medverkan i ledningsgrupp samt personalansvar över ca 20 montörer. Profil
En god kommunikativ förmåga är förutsättning i det dagliga arbetet, då personliga möten är en central del i form av medarbetare, supportfunktioner och kunder. Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och det är därför viktigt att du delars Saabs värderingar och kontinuerligt arbetar med Surveillance kulturprogram.
Du är resultatinriktad i ditt ledarskap och främjar ett öppet, förtroendefullt och innovativt klimat i din organisation såväl som i samarbete med andra funktioner.
Som person förutsätter vi att du gillar tillverkning och har ett starkt intresse i principerna kring olika arbetssätt inom tillverkning. Du har ett coachande ledarskap och främjar en motiverad och effektiv grupp, som strävar mot ständig förbättring, sänkta kostnader och leveranser i tid.
Vi söker dig som har:
* Ett starkt intresse och driv för tillverkning samt principer som bygger på en kompetenskultur, flexibla resurser och en förmåga att möta förändring
* Erfarenhet av att leda och coacha människor
* Minst 5 års arbetslivserfarenhet av personalansvar
* Affärsförståelse, kundfokus och en förmåga att kombinera strategiskt tänkande med operativa åtgärder
* Ett starkt driv, kreativitet och förmåga att generera energi
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad blir du en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_34357". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9481354