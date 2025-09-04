Manager System Engineering Solna
2025-09-04
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi letar efter dig som brinner för ledarskap och tycker om att se andra växa, prestera och må bra. Hos oss finns två System Engineering-avdelningar, och du kommer arbeta tätt ihop med den andra chefen.
Dina viktigaste uppgifter:
* Ansvara för budget och resultat för ditt kostnadsställe
* Utveckla och stärka kompetensen inom ditt team
* Samverka med projekt och andra chefer för att hitta bästa lösningar
* Tillsammans med den andra chefen utveckla våra arbetssätt och metoder för att öka sektionens leveransansvar och införa av konstruktionsansvar
Du blir en del av 9LV Systems Management Team inom affärsenheten Naval Combat Systems (NCS). Här får du en viktig roll i att leverera avancerade Command and control-system till försvarsmakter runt om i världen. Rollen innebär nära samarbete med andra i ledningsteamet och att du ibland representerar gruppen i olika forum.
NCS verkar genom lokala enheter i Sverige, Australien, Finland och Tyskland. Systemsavdelningen består av cirka 150 medarbetare fördelade på sju team. Du rapporterar till chefen för Systems.
Vi söker en trygg och engagerad ledare som brinner för att få människor att växa. Du är tydlig, lyhörd och har lätt för att bygga förtroende och skapa en positiv arbetsmiljö. Med din nyfikenhet för teknik ser du helheten och förstår hur olika delar hänger ihop. Du trivs i en dynamisk miljö, tar initiativ och driver gärna förbättringar.
Vi söker dig som har:
* Ett genuint intresse för att leda och coacha människor
* God kunskap inom systemutveckling
* Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
* En masterexamen inom teknik eller motsvarande
* Förmåga att arbeta proaktivt och hitta lösningar
Meriterande erfarenheter:
* Tidigare chefs eller projektledarroll
* Bakgrund inom Systems Engineering
* Ansvar för design i projekt
* Erfarenhet av militära produkter
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Tjänsten är placerad vid vårt kontor i Solna.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
