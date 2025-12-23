Manager Internal Services
2025-12-23
Manager Internal Services
Thinc Collective växer och nu söker vi dig som vill ta hand om vår teknik och vårt kontor i Stockholm och människorna som rör sig på kontoret. Rollen är komplex men både rolig och ansvarsfylld, och passar dig som trivs med variation och ansvar.
Rollen:
Hos oss blir du en viktig del av vardagen - ofta den första personen man möter och alltid någon man kan vända sig till. Vi är en entreprenörsdriven koncern inom kommunikation, och kontoret i Stockholm är en naturlig samlingspunkt för kollegor, kunder och samarbetspartners. Du ansvarar för att tekniken och kontoret fungerar, känns välkomnande och är en plats där människor trivs och kan göra sitt bästa arbete.
I rollen är en viktig del att vara koordinator för våra IT- och teknikleverantörer nationellt. Du är länken mellan kollegor, leverantörer och ibland kunder, och hjälper till när tekniken krånglar eller när något behöver sättas upp, justeras eller lösas.
Vi tror att du är en varm och social person som ser människor omkring dig. Du skapar trygghet genom ditt sätt att vara och bidrar till en positiv stämning utan att ta över rummet. Du är prestigelös, lösningsorienterad och hugger i där det behövs - stort som smått.
Du har ett genuint teknikintresse och är bekväm med att hjälpa till i vardagen, till exempel med:
• inställningar och användarstöd
• mötesrumsteknik
• enklare felsökning av nätverk
• administration av användare, filservrar och passersystem
• Microsoft 365 kunskaper, kontouppsättning och nivåhantering
• möten och beställningar av fika och lunch.
• kontakt med alla leverantörer och fastighetsägare som behövs för att Sthlms kontoret skall vara fint och fungerande.
Hur vi tror att du är:
Du är strukturerad, professionell och har en naturlig känsla för service. Kanske har du arbetat inom kontorsservice, hotell, event, flyg, restaurang, butik eller kundservice - eller i en liknande roll där människor och helhet varit i fokus.
Du har 2 års erfarenhet av att vara beställare eller koordinator gentemot IT-leverantörer eller IT-avdelning. Har du dessutom ett intresse för inredning, färg och form, och tycker om att skapa trivsamma och funktionella miljöer, ser vi det som ett stort plus.
Exempel på arbetsuppgifter i rollen:
• Säkerställa att kontors- och receptionsytor är välkomnande och representativa
• Ansvara för den lokala IT-miljön i samarbete med externa leverantörer
• Vara ett stöd och bollplank i frågor som rör kultur och arbetsmiljö
• Koordinera och administrera relationer med kontors- och tjänsteleverantörer
• Planera och samordna möten och evenemang
• Stötta HR och ledning vid onboarding och offboarding
• Arbeta strukturerat med arbetsmiljöfrågor och uppföljning
• Sköta administration och inköp kopplat till kontoret
Ansökan skickas med CV och personligt brev till varför du tror att du passar till tjänsten, till:ansokan@thinccollective.se
senast 20 januari 2026.
Om Thinc
Thinc är en grupp entreprenörsdrivna företag med de mest nyfikna och passionerade specialisterna inom marknadskommunikation och teknik. Vi jobbar sömlöst tillsammans i team som är handplockade och anpassade för varje uppdrag. För vi på Thinc drivs av att göra skillnad. Genom affärsnytta, kundnytta och samhällsnytta. Och när samtiden och våra kunders utmaningar förändras, förändras vi med dem - i nya teamkonstellationer, med nya kollegor och nya kompetenser. Med kraften i kollektivet utmanar vi ständigt gränserna för det vi kallar kommunikation och vad vi kan uppnå med det, för våra kunder, våra anställda och för att bidra till en bättre värld för alla. För ytterligare information om Thinc Collective, besök www.thinccollective.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: ansokan@thinccollective.se
Monica Svalander
monica.svalander@thinccollective.se
