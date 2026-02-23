Manager
Alla ansökningar hänvisas till in: career@osteria.nu
Älskar du italiensk matkultur, värdskap i världsklass och att leda ett team mot gemensamma mål?
Nu söker vi en Huvudservitör / Manager till Osteria di la på Davidhallstorg - en central del av vår familjeföretags drivna restaurangverksamhet med passion för det genuint italienska.Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Tjänsten är på 90-100% och innebär ett helhetsansvar för den dagliga driften i matsalen. Du är ansiktet utåt, förebilden för teamet och en nyckelperson i att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.
Dina ansvarsområden
Ansvara för schemaläggning och bemanning
Utbildning och utveckling av servis-teamet
Säkerställa hög kundnöjdhet och servicekvalitet
Leda och motivera teamet i det dagliga arbetet
Struktur, ordning och kvalitet i allt som rör matsalsdriften
Vara delaktig i att utveckla servicekoncept och gästupplevelse
Vem är du?
Du har erfarenhet av en ledande roll inom restaurang
Du är trygg i ditt ledarskap och brinner för service
Du är strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ
Du har ett genuint intresse för mat, vin och italiensk kultur
Du trivs i en familjär miljö där kvalitet och passion står i centrum
Vi erbjuder
En central och inspirerande arbetsplats på Davidhallstorg
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Ett engagerat team och en ägarfamilj som brinner för det vi gör
En arbetsplats där italiensk värme möter professionell service
Vill du vara med och skapa Malmös mest självklara italienska mötesplats?
Skicka din ansökan och CV till oss och berätta varför just du är rätt person för rollen.career@osteria.nu
Skriv headwaiter i ämnesraden.
Benvenuto - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
via mail
E-post: career@osteria.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Headwaiter". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Osteria di la AB
