Osteria di la AB / Servitörsjobb / Malmö
2026-02-23


Alla ansökningar hänvisas till in: career@osteria.nu
Älskar du italiensk matkultur, värdskap i världsklass och att leda ett team mot gemensamma mål?
Nu söker vi en Huvudservitör / Manager till Osteria di la på Davidhallstorg - en central del av vår familjeföretags drivna restaurangverksamhet med passion för det genuint italienska.

2026-02-23

Om tjänsten
Tjänsten är på 90-100% och innebär ett helhetsansvar för den dagliga driften i matsalen. Du är ansiktet utåt, förebilden för teamet och en nyckelperson i att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.
Dina ansvarsområden
Ansvara för schemaläggning och bemanning

Utbildning och utveckling av servis-teamet

Säkerställa hög kundnöjdhet och servicekvalitet

Leda och motivera teamet i det dagliga arbetet

Struktur, ordning och kvalitet i allt som rör matsalsdriften

Vara delaktig i att utveckla servicekoncept och gästupplevelse

Vem är du?
Du har erfarenhet av en ledande roll inom restaurang

Du är trygg i ditt ledarskap och brinner för service

Du är strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ

Du har ett genuint intresse för mat, vin och italiensk kultur

Du trivs i en familjär miljö där kvalitet och passion står i centrum

Vi erbjuder
En central och inspirerande arbetsplats på Davidhallstorg

Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten

Ett engagerat team och en ägarfamilj som brinner för det vi gör

En arbetsplats där italiensk värme möter professionell service

Vill du vara med och skapa Malmös mest självklara italienska mötesplats?
Skicka din ansökan och CV till oss och berätta varför just du är rätt person för rollen.
career@osteria.nu
Skriv headwaiter i ämnesraden.
Benvenuto - vi ser fram emot att höra från dig!

Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: career@osteria.nu

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Headwaiter".

Detta är ett heltidsjobb.

Osteria di la AB (org.nr 559237-8227)

9759284

