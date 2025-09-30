Måltidsbiträde till måltidsenheten på deltid, Solna Stad
Är du serviceinriktad och kreativ och har erfarenhet av arbete som Måltidsbiträde? Vill du vara med att skapa minnesvärda matupplevelser för våra gäster? Då kan du vara den vi söker till måltidsenheten!
Måltidsorganisationen är en del av barn- och utbildningsförvaltningen i Solna stad sedan den 1 juli 2025.
Då skapades den grundat på ett beslut att all produktionen av mat till Solnas stads förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska tillagas i egen regi. En central måltidsorganisation bestående av 33 enheter och cirka 70 medarbetare. Målsättningen med den nya måltidsorganisationen är att säkerställa hög och jämlik kvalitet på måltiderna för alla barn och elever i Solna stads kommunala förskolor och skolor samt att vara en inspirationskälla till nyfikenhet och lärande kring mat och hållbarhet. Måltiderna är en viktig del av dagen i förskolan och skolan och varje dag serveras cirka 7 000 luncher i Solnas kommunala verksamheter. Därtill tillkommer frukost och mellanmål inom förskola och fritidshem.
Vårt erbjudande
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor och individuell lönesättning.
- Gott kollegialt samarbete och kunskapsutbyte.
- Interna utbildningar.
- Friskvårdsbidrag samt andra förmåner.
Vad innebär arbetet?
Du ska följa Livsmedelsverkets och Solna Stads riktlinjer och även arbeta för att minska matsvinnet. I din roll kommer du ta emot och servera mat, diska samt rengöra köksutrymmen. Du ansvarar även för att planera och servera mellanmål till dina gäster. Du ser till att alla gäster, även de med allergier och specialkost, får den mat som de behöver och du ger service som överträffar deras förväntningar.
Måltiderna är en viktig del av dagen på förskolan och ditt arbete bidrar till livslånga positiva värderingar kring mat, miljö och hälsa. I rollen ingår även ett beställningsansvar för livsmedel till den verksamhet du arbetar på.
Fler arbetsuppgifter kan tillkomma utöver ovanstående.
Vem söker vi
Vi söker dig som har
- genomgått en utbildning som måltidsbiträde eller har erfarenhet som kan räknas som likvärdig
- några års erfarenhet av arbete i förskola eller storkök
- kunskaper om näringslära, specialkost och egenkontroll
- goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- god vana av IT-verktyg.
Som person är du serviceinriktad, lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du är kreativ och kommer gärna med idéer och nya angreppsätt i arbetsrelaterade frågor. Vidare är du flexibel och har möjlighet att se möjligheter i förändringar. Dessutom samarbetar och relaterar du till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är trygg med att arbeta ensam och självständigt samt har god samarbetsförmåga med förskolans personal.
Mer information och ansökan
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på deltid. Vi söker även personal till vår bemanningspool. Det innebär att du arbetar i ett fast arbetskök och vid behov bemannar andra kök där det behövs tillfällig personal. Vid frågor kontakta måltidschef Susanne Rådberg Persson på susanne.radberg-persson@solna.se
.
Vi kommer fortlöpande att intervjua lämpliga kandidater och tillträde sker enligt överenskommelse. Vi kan komma att tillämpa provanställning.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV senast den 20/10 2025. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
OBS! Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Barn- och utbildningsförvaltningen svarar för omsorg och utbildning av barn och ungdomar. I verksamheten ingår förskola och öppna förskolan, fritidshem, grundskola, gymnasium, anpassad skola och anpassad gymnasieskola.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
