Måltidsbiträde Dragonskolan, Måltidsservice
Umeå kommun, Teknik och fastighet, Måltidsservice / Restaurangbiträdesjobb / Umeå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Umeå
2025-09-18
I vår förvaltning arbetar över 1 000 medarbetare i fem olika verksamheter: Fastighet, Gator och parker, Digital omställning & IT, Måltidsservice samt Städ- och verksamhetsservice. Vi planerar, bygger och tar hand om fastigheter, vägar och utomhusmiljöer. Vi tillhandahåller färdtjänst och hanterar interna uppdrag för att kommunens verksamheter ska fungera. Till exempel ser vi till att IT-miljön fungerar och är säker, att våra lokaler hålls rena och att kommunens skolor och boenden kan servera hälsosamma måltider. Det som förenar oss är viljan att underlätta vardagen för Umeås drygt 130 000 invånare.
Måltidsservice i Umeå kommun omfattar tillagning och servering av luncher inom både för- och grundskolan, gymnasieskolan, restaurang samt till ett flertal enheter inom äldreomsorgen. Vår uppgift är att förmedla bra service och goda hälsosamma måltider för våra matgäster och att tillsammans med personalen inom skola och omsorg skapa en förståelse av matens betydelse för god hälsa och välbefinnande. Genom den offentliga måltiden bidrar måltidsservice till en god folkhälsa och en hållbar utveckling.
Dragonskolan är en av Sveriges största gymnasieskolor.
Här möts mer än 2200 gymnasieungdomar varje dag i centrala lokaler. Skolan har Umeås största programutbud och erbjuder utbildningar av hög kvalitet inom ett stort antal områden.
Vi söker en vikarierande kollega till vår enhet!
Som måltidsbiträde hos oss arbetar du i skolrestaurangen med alla förekommande arbetsuppgifter. Du ger god service och bidrar till att vi får nöjda matgäster. I enlighet med kommunens mål, verksamhetsplan, måltidskoncept och policydokument kommer du bland annat att arbeta med:
Förberedelse och efterarbete i kök och restaurang
Viss tillagning, t.ex. beredning av pasta, ris, potatis och tillbehör till dagens måltider
Bereda en säsongsanpassad salladsbuffé med hög kvalitet
Kostnadsmedvetenhet och budget i balans
Om dig
Vi söker dig med en köksutbildning, till exempel gymnasieutbildning inom restaurang/livsmedel, alternativt har du förvärvat motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet.
Som person tror vi att du är flexibel, ansvarsfull och problemlösande med en god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska eftersom arbetet hela tiden sker i nära samarbete med elever och kollegor.
Tunga lyft förekommer på arbetsplatsen.
Vid anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, detta med anledning av lagen om lämplighetskontroll.
Vi hoppas att du vill bli en del av oss på Måltidsservice, välkommen med din ansökan!Övrig information
Tjänsten avser ett vikariat, heltid, med start snarast enligt överenskommelse till och med 2026-03-22.
