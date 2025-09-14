Malmö konsthall söker vikarie till värdskapet
Malmö kommun / Kulturjobb / Malmö Visa alla kulturjobb i Malmö
2025-09-14
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252172 Publiceringsdatum2025-09-14Dina arbetsuppgifter
Arbetet utförs i Malmö konsthalls utställningssal och bokhandeln där värdarna informerar och möter konsthallens besökare. Malmö konsthalls värdar arbetar med förmedling, konstens säkerhet och med att möta besökarna.
Besökarnas konstupplevelser är i centrum och vi lägger stor vikt vid detta. I arbetsuppgifterna ingår även att hålla visningar och arbete i konsthallens bokhandel.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Gymnasieutbildning
• Arbetslivserfarenhet från service och besöksnäring
• Kunskap om modern och samtida konst
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av butik och kassavana
• Erfarenhet som värd inom konst- eller kulturinstitution
• Kunskaper i ytterligare språk än svenska och engelska
För arbetet krävs att du har en naturlig känsla för social interaktion och gott bemötande. Arbetet kräver förmåga att hantera oväntade situationer.
Du samarbetar bra med andra och trivs med att vara del i ett team. Stor vikt kommer att läggas vid dessa personliga egenskaper.
Om arbetsplatsen
Malmö konsthall är en av Sveriges mest framstående konstinstitutioner. Det välkända arkitektritade huset från 1975 har en markant profil och en unik, väldokumenterad utställningshistoria som bidragit till att placera Malmö konsthall bland de mest etablerade konstinstitutionerna i norra Europa. På konsthallen arrangeras varje år en rad utställningar och konstprojekt med tillhörande programverksamhet. Fokus sätts på det bästa inom svensk, nordisk och internationell samtidskonst.
Genom att presentera de mest aktuella konstnärliga uttrycken har Malmö Konsthall alltid ambitionen att erbjuda intressant samtidskonst till nya och gamla besökare. Malmö Konsthall är en del av Kulturförvaltning i Malmö stad, vilket innebär att vi är i konstant dialog med såväl övriga förvaltningar som internationella samarbetspartners.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat till och med ca 20 augusti 2026
Omfattning: 50%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Enhetschef
Aurora Percovich Gutierrez aurora.percovichgutierrez@malmo.se 0766250774 Jobbnummer
9507444