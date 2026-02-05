Målare Sökes

Lavve Måleri AB / Målarjobb / Laholm
2026-02-05


Lavvemåler AB söker målare och lärling . Tjänsten är på heltid och börjar omgående. Arbetet kommer att finnas beläget i olika städer och du kommer få arbeta både i grupp och självständigt.

Är du intresserad? Tveka inte att kontakta oss.

Kontakt person
Lavdim
0720477866
Lavvemaleri@outlook.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: Lavvemaleri@outlook.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lavve Måleri AB (org.nr 559269-8988)
Lp Hanssons Väg 27 (visa karta)
312 31  LAHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9726492

