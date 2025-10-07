Målare & Snickare sökes

Kapital Bygg Sverige AB / Målarjobb / Nacka
2025-10-07


Visa alla målarjobb i Nacka, Kristinehamn, Karlskoga, Storfors, Lekeberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kapital Bygg Sverige AB i Nacka

Kapital Bygg Sverige AB söker 2 självgående målare/snickare
Vi på Kapital Bygg Sverige AB söker nu 2 självgående målare/snickare till vårt växande team. Vi arbetar med både renoverings- och nyproduktionsprojekt, där kvalitet och noggrannhet alltid står i fokus.

Publiceringsdatum
2025-10-07

Om tjänsten
Du kommer att arbeta med varierande uppdrag inom målning, snickeri och byggservice. Arbetet kräver att du är van att ta eget ansvar och kan arbeta självständigt samt i team.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom målning och/eller snickeri
Är noggrann, pålitlig och ansvarstagande
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Har B-körkort (meriterande men ej krav)
Behärskar svenska eller engelska i tal

Vi erbjuder:
Heltidsanställning
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Ett stabilt företag med bra arbetsmiljö och varierande arbetsuppgifter

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort presentation till: info@kapitalbygg.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: info@kapitalbygg.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare/Målare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kapital Bygg Sverige AB (org.nr 559058-7621)

Kontakt
Arthur Dallyn
info@kapitalbygg.se
0730677771

Jobbnummer
9545582

Prenumerera på jobb från Kapital Bygg Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kapital Bygg Sverige AB: