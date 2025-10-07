Målare & Snickare sökes
Kapital Bygg Sverige AB / Målarjobb / Nacka Visa alla målarjobb i Nacka
2025-10-07
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kapital Bygg Sverige AB i Nacka
Kapital Bygg Sverige AB söker 2 självgående målare/snickare
Vi på Kapital Bygg Sverige AB söker nu 2 självgående målare/snickare till vårt växande team. Vi arbetar med både renoverings- och nyproduktionsprojekt, där kvalitet och noggrannhet alltid står i fokus.Publiceringsdatum2025-10-07Om tjänsten
Du kommer att arbeta med varierande uppdrag inom målning, snickeri och byggservice. Arbetet kräver att du är van att ta eget ansvar och kan arbeta självständigt samt i team.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom målning och/eller snickeri
Är noggrann, pålitlig och ansvarstagande
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Har B-körkort (meriterande men ej krav)
Behärskar svenska eller engelska i tal
Vi erbjuder:
Heltidsanställning
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Ett stabilt företag med bra arbetsmiljö och varierande arbetsuppgifterSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort presentation till: info@kapitalbygg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: info@kapitalbygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare/Målare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kapital Bygg Sverige AB
(org.nr 559058-7621) Kontakt
Arthur Dallyn info@kapitalbygg.se 0730677771 Jobbnummer
9545582