Målare heltid
Olivab Måleri AB / Målarjobb / Huddinge
2026-01-12
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
Vi söker en noggrann och ansvarstagande målare till Olivab Måleri AB. I rollen arbetar du med målningsarbeten under och efter byggprocessen och bidrar till ett professionellt och hållbart slutresultat.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Spackling och slipning
Grund- och slutmålning av väggar, tak och snickerier
Inomhusmålning samt utomhusmålning vid behov
Säkerställa god finish, rätt materialval och ordning på arbetsplatsen
Följa gällande säkerhetsrutiner och bidra till en trygg arbetsmiljöPubliceringsdatum2026-01-12Kvalifikationer
Vi söker dig som är driven, noggrann och trivs med praktiskt arbete. Du är självgående, ansvarstagande och har god arbetsmoral.
Erfarenhet av måleriarbete är meriterande men inget krav
Förmåga att arbeta självständigt och i team
God kommunikationsförmåga på svenska eller engelskaDina personliga egenskaper
Noggrann
Ansvarstagande
Lösningsorienterad
Positiv inställning
Vi erbjuder
Heltidsanställning
Trygg och stabil arbetsplats
Goda utvecklingsmöjligheter
Tydliga rutiner och bra arbetsklimat
Lön och villkor enligt kollektivavtal eller överenskommelseSå ansöker du
Urval sker löpande, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: olivabmaleri@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Målare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olivab Måleri AB
(org.nr 559525-8202) Jobbnummer
9678842