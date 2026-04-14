Målare för fast anställning
2026-04-14
Vi söker nu Målare för fast anställning
Uppsala Fastighetstjänst AB är ett mångsidigt och innovativt familjeföretag som verkar inom fastighetsskötsel, trädvård och bygg mark och måleri. Vi arbetar på uppdrag av såväl bostadsrättsföreningar, företag, kommun som privatpersoner vilket gör oss till ett mångfacetterat företag. Vårt motto och affärsidé är att tillhandahålla kompetent utförda tjänster med högsta kvalitet och garanterad kundnöjdhet då återkommande kunder är de bästa. För mer information om företaget se vår hemsida http://www.uppsalafastighetstjanst.se
eller besök oss på facebook, http://www.facebook.com/uppsalafastighetstjanst.
Vi söker nu Målare med start omgående.
Vi vill helst att du har dokumenterad utbildning eller motsvarande kompetens och har minst 5 års arbetslivserfarenhet inom området. Du kommer att ingå i gruppen av Målare/snickare som utför alla typer av målningsarbeten. Då arbetet består av varierande uppgifter inom området så gäller det att man är flexibel och tidvis högt tempo.
Du liksom alla andra som arbetar på Uppsala Fastighetstjänst är företagets ansikte mot kunden varför en av dina viktigaste egenskaper måste vara att du är positiv, utåtriktad och engagerad. Varje person du möter under arbetsdagen kan vara en tänkbar kund eller uppdragsgivare.
Vi lägger även extremt stor vikt vid noggrannhet och flexibilitet, då även detta är egenskaper som ger kundnöjdhet.
Att arbeta på Uppsala Fastighetstjänst innebär att vara en i laget. Lagandan och gemenskapen är mycket viktig för oss då det är något som får alla att trivas, såväl anställda som kunder. Våra anställda har även stora möjligheter att påverka sin arbetssituation och sina arbetsuppgifter då vi månar om tillfredsställd personal, att gå till jobbet ska inte kännas tungt och tråkigt utan vara roligt och tillfredsställande.
Uppsalafastighetstjänst eftersträvar mångfald och värdesätter en jämn könsfördelning.
B körkort fordras.
Tillsvidareanställning
Magnus Pampman
Magnus.pampman@uftab.se
Vid rätt sökande kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tar emot ansökan via epost: magnus.pampman@uftab.seFöretag
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
