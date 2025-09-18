Målare, Byggservice
Vill du vara med och sätta färg på Umeå kommun?
Umeå är en stad i utveckling - med nya stadsdelar, spännande projekt och en tydlig målsättning att växa hållbart.
Inom Fastighet ansvarar vi för att anskaffa, förvalta och avveckla lokaler för kommunala verksamheter. Idag förvaltar vi drygt en miljon kvadratmeter i form av bland annat skolor, vård- och omsorgslokaler och kultur- och fritidslokaler. Byggservice reparerar, bygger nytt, bygger till och anpassar lokaler för kommunens verksamheters behov. Tillsammans jobbar vi dagligen för att skapa en trygg, säker och välfungerande stad.
Vi söker nu en vikarierande målare och hoppas att du vill bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Som målare hos oss på Fastighet kommer du att bland annat:
Utföra målningsarbeten i samband med reparations-, underhålls- och ombyggnadsarbeten i kommunens fastigheter.
Svara för att åtgärdade byggnadsdelar efter avslutat arbete har avsedd funktion och utförande
Samordna underentreprenörer vid behov, planera projekten ekonomiskt och att, gemensamt med övriga intressenter, anpassa arbetet för att kommunens pågående verksamheter ska kunna fortgå så smidigt som möjligt.
Om dig
Vi söker dig som har:
Utbildning till målare på gymnasieskolans målarprogram eller motsvarande och innehar gesällbrev.
Några års praktisk erfarenhet av reparations-, ombyggnads- och underhållsarbeten på fastigheter.
B-körkort för att kunna ta dig mellan olika fastigheter.
För att klara arbetsuppgifterna tror vi att du har en god kommunikativ förmåga, där du har vana att samverka och återkoppla tydligt och effektivt. Du har även en god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer med både kollegor och beställare.
Denna roll är ofta förekommande i barn och ungas verksamheter och därför kan utdrag ur belastningsregister komma att aktualiseras innan anställning genomförs.
Intresserad?
Låter detta intressant men du vill veta mer innan du ansöker? Tveka inte att ta kontakt med oss på Byggservice. Vi ser fram emot din ansökan!Övrig information
Tjänsten avser ett vikariat, heltid, med start 2025-11-03 till och med 2026-11-02.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
