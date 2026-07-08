Målare
HEM Måleri Svenska AB / Målarjobb / Malmö Visa alla målarjobb i Malmö
2026-07-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HEM Måleri Svenska AB i Malmö
Målare
Vi söker dig som är erfaren, ambitiös och driftig till lång varig samarbete
Dina arbetsuppgifter
Du ska ha goda kunskaper inom måleri och vara självgående.
Förberedelse av ytor genom slipning, spackling och rengöring
• Målning av väggar, tak, fasader och snickerier
Grundmålning och efterbehandling för ett hållbart resultat
Reparation av mindre skador på ytor inför målning
Arbete både inomhus och utomhus
Säkerställa hög kvalitet och noggrannhet i utfört arbete
Städning och iordningställande av arbetsplats efter avslutat arbete
Samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper inom byggbranschen
Krav du måste ha, är följande.
Svenska
B-körkort
Validerad utbildning
Du ska vara social och god lagspelare. Vi ser helst att du har yrkesbevis
Minst 5 års arbetslivserfarenhet i Sverige
OBS endast ni som känner igen i detta beskrivning hör av sig tack. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: info@hemab.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HEM Måleri Svenska AB
(org.nr 556894-0380)
Jörgen Kocksgatan 9 (visa karta
)
211 20 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HEM VVS & Måleri Svenska AB Jobbnummer
9997305