Målare

Prestige I.L AB / Målarjobb / Östra Göinge
2026-02-01


Publiceringsdatum
2026-02-01

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en målare för arbete inom bygg- och renoveringsprojekt i Sverige.
Arbetsuppgifter inkluderar:
In- och utvändig målning

Förarbete såsom spackling, slipning och grundmålning

Tapetsering och andra ytskiktsarbeten

Säkerställande av hög kvalitet och god arbetsmiljö

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete som målare

Noggrannhet och ansvarskänsla

Förmåga att arbeta självständigt

Grundläggande kunskaper i engelska (svenska är meriterande)

Vi erbjuder:
Lön enligt gällande kollektivavtal inom byggbranschen

Heltidsanställning

Försäkringar enligt svensk lag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: kontakt@prestigeil.se

Arbetsgivare
Prestige I.L AB (org.nr 559237-7443)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Prestige I L AB

Kontakt
Tomasz Stempnik
kontakt@prestigeil.se
0739695892

Jobbnummer
9715974

