Målare
Prestige I.L AB / Målarjobb / Östra Göinge
2026-02-01
, Osby
, Olofström
, Hässleholm
, Kristianstad
Publiceringsdatum2026-02-01Dina arbetsuppgifter
Vi söker en målare för arbete inom bygg- och renoveringsprojekt i Sverige.
Arbetsuppgifter inkluderar:
In- och utvändig målning
Förarbete såsom spackling, slipning och grundmålning
Tapetsering och andra ytskiktsarbeten
Säkerställande av hög kvalitet och god arbetsmiljöKvalifikationer
Erfarenhet av arbete som målare
Noggrannhet och ansvarskänsla
Förmåga att arbeta självständigt
Grundläggande kunskaper i engelska (svenska är meriterande)
Vi erbjuder:
Lön enligt gällande kollektivavtal inom byggbranschen
Heltidsanställning
Försäkringar enligt svensk lag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: kontakt@prestigeil.se Arbetsgivare Prestige I.L AB
(org.nr 559237-7443) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prestige I L AB Kontakt
Tomasz Stempnik kontakt@prestigeil.se 0739695892 Jobbnummer
9715974