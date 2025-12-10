Målare
2025-12-10
Om jobbet
Är du en engagerad målare som söker nya utmaningar? Vill du vara med och förstärka Qlok Bygg AB under ett spännande projekt? Då kan det här vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Vi på Qlok Bygg AB söker nu några engagerade och drivna målare för att i första hand stärka vårt team i Stockholms Län, men även i övriga delar av Sverige. Som målare hos oss kommer du att arbeta i ett spännande projekt där du kommer få en roll inom måleriarbetena. Tjänsten innefattar att genomföra samtliga av de vanligaste momenten inom byggnadsmåleri (spackla, sätta remsa & måla). Du kommer att vara en del av ett team som värdesätter kvalitet, säkerhet och samarbete.Profil
För att bli lyckosam i rollen har du ett intresse för branschen och viljan att göra ett bra jobb. Vidare gillar du att arbeta med verktygshantering. Har du dessutom utbildning inom bygg eller yrkesbevis som målare så är det meriterande.
Du har förmågan att arbeta självständigt och i team. Noggrannhet och ansvarstagande är egenskaper som beskriver dig. Din arbetsglädje och ditt engagemang bidrar till en positiv arbetsmiljö. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig Kompetenta och engagerade kollegor. Hos Qlok Bygg AB får du ett varierande arbete med konkurrenskraftig lön. Dina arbetstider är måndag- fredagar 8.00-16.00.
Arbetsplatsen ligger i Stockholms Län
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: info@qlokbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qlok Bygg AB
(org.nr 559297-4124) Kontakt
Farhad Nabizada info@qlokbygg.se Jobbnummer
9638325