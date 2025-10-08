Målare
Västra Götalandsregionen, Västfastigheter drift / Målarjobb / Göteborg Visa alla målarjobb i Göteborg
2025-10-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen, Västfastigheter drift i Göteborg
, Falköping
, Lidköping
, Skövde
eller i hela Sverige
Västfastigheter drift ansvarar för drift, tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll och kundservice.
Våra fastigheter är komplexa och tekniskt utmanande. Med vårt specialistkunnande och kännedom om våra kunders villkor är vi med och skapar förutsättningar för livsviktig vård. Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
I rollen som målare är du en av de som arbetar närmast kunden. Du kommer att ingå i ett team med kompetenta och engagerade kollegor, där du erbjuds ett omväxlande och intressant arbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är drift, tillsyn och skötsel av våra fastigheter enligt rutin. I dina arbetsuppgifter ingår även administration i form av hantering av arbetsordrar och fakturahantering.
Du kommer även att utföra måleriarbeten, servicemålning och mindre entreprenadsmålning på sjukhustomterna samt till Närhälsan i Göteborgsområdet. I rollen ingår både planerade åtgärder såväl som mer akuta jobb, och du kommer att ha många kontaktytor. Tjänsten utgår från Östra sjukhuset, men arbete förekommer på alla sjukhustomter i Göteborg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett professionellt och serviceinriktat arbetssätt, med tidigare erfarenhet inom liknande arbetsuppgifter. Då du i rollen kommer att ha många kontaktytor, är det av vikt att du har god förmåga att bygga kommunikativa nätverk och har god samarbetsförmåga. Vidare är du lösningsinriktad och självgående, och gläds åt att dela med dig av din kunskap till andra, och ta del av deras.
Du har tidigare vana av att hantera administrativa arbetsuppgifter såsom arbetsordrar och fakturor. För att lyckas i rollen ser vi att du har godkänd teknisk gymnasieutbildning med inriktning bygg, alternativt annan utbildning som tillsammans med relevant erfarenhet bedöms likvärdig. Då resor i tjänsten ingår är B-körkort ett krav.
Rekryteringsprocessen
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Varmt välkommen med din ansökan senast 24 oktober, intervjuer kommer hållas under vecka 44.
Vårt erbjudande
Som en av Sveriges största fastighetsförvaltare kan vi erbjuda dig goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor är du en del av en verksamhet som ständigt utvecklas. Hos oss har du som medarbetare inflytande över din arbetssituation, känner trygghet och delaktighet.
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
