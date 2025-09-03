Målare
MaxExperten AB / Målarjobb / Stockholm
2025-09-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Erfaren Målare Sökes
Vi söker en skicklig och erfaren målare till vårt team. Du bör ha gedigen erfarenhet inom måleriyrket och vara van att arbeta både självständigt och i team. Vi värdesätter kvalitet, noggrannhet och ansvarskänsla i arbetet.Publiceringsdatum2025-09-03Kvalifikationer
• Minst 3 års erfarenhet som målare.
• Körkort B (obligatoriskt).
• Förmåga att arbeta strukturerat och leverera högkvalitativt arbete.
• God fysik då arbetet kan vara fysiskt krävande.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö. Om du är en pålitlig och engagerad målare, tveka inte att skicka in din ansökan!
TIMLÖN Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
ansökningar bara via mail som står i annonsen
E-post: MaxEperten.AB@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CV Målare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MaxExperten AB
(org.nr 559249-8637)
Bastuhagsvägen 30 (visa karta
)
122 42 ENSKEDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9488990