Målare - Fasad & Renovering
No 31 AB / Målarjobb / Järfälla Visa alla målarjobb i Järfälla
2026-08-03
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos No 31 AB i Järfälla Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
NO31 AB söker nu erfarna målare som vill bli en del av vårt växande team. Vi arbetar med varierande projekt inom fasadmålning, renovering samt invändigt måleri där kvalité, noggrannhet och ett professionellt arbete alltid står i högsta fokus. Våra uppdrag omfattar allt från mindre servicearbeten till större renoverings- och entreprenadprojekt.
Som målare hos oss kommer du att arbeta med en variation av måleriarbete, bland annat:
• Invändig målning av väggar, tak, snickerier och andra ytskikt.
• Utvändig målning av fasader, trädetaljer och andra exteriöra ytor-
• Spackling, slipning och övrigt underarbete inför målning.
• Tapetsering och andra ytskiktarbeten vid behov.
• Fasadrenovering och underhållsmålning.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet som målare.
• Kan säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet enligt överenskommen tidsplan
• Är noggrann och ansvarstagande
• Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
• Har ett giltigt ID06-kort eller möjlighet att erhålla ett inför anställningen
• Talar svenska eller engelska
Meriterande:
• B-körkort
• Erfarenhet av fasadrenovering
• Erfarenhet av sprutmålning och olika färgsystem Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: samuelclintonokpo@no31.info Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Målare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare No 31 AB
(org.nr 559489-5319), https://no31hantverk.info
177 68 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Vanessa Borgane vanessa.borgane@gmail.com Jobbnummer
10019562