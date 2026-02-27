Maintenance Technician
Q-Med AB / Processoperatörsjobb / Uppsala Visa alla processoperatörsjobb i Uppsala
2026-02-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Q-Med AB i Uppsala
, Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Underhållstekniker - tvåskift
Location: Uppsala, Sweden (on-site)
Arbetsbeskrivning
Vi söker en underhållstekniker för att stödja och förbättra vår verksamhet inom Engineering. Du kommer att vara involverad i att implementera planer, förbättra processer och samarbeta i innovativa projekt som driver vår verksamhet framåt.
Ansvarsområden
* Implementera tekniska planer och program för att stödja operativa aktiviteter inom olika tekniska funktioner.
* Spåra och anpassa aktiviteter för att förbättra processer, modifiera befintliga system och utveckla effektiva testprocedurer.
* Utföra tekniska processer och policyer, med fokus på utveckling av nya produkter och förbättring av befintliga.
* Analysera tekniktrender och säkerställ framgångsrik implementering av tekniska planer samtidigt som du följer kvalitets-, kostnads- och säkerhetsstandarder.
* Samarbeta för att bedöma teknisk genomförbarhet, kostnadseffektivitet och kundernas efterfrågan på produkter och processer.
* Delta i fälttester av produkter, processer och system för att säkerställa tillförlitlighet och prestanda.
* Underhåll och förbättra utrustning genom att felsöka problem, utföra förebyggande underhåll och säkerställa drifteffektivitet. Publiceringsdatum2026-02-27Kvalifikationer
* Högskoleutbildning inom relevant område eller motsvarande erfarenhet/behörighet.
* Viss erfarenhet inom praktiska ingenjörsuppgifter. Det är en fördel om du har erfarenhet inom styr- och regler, och/eller el.
* Flytande svenska och engelska.
* B-körkort.
* Stark analytisk och problemlösningsförmåga med känsla för detaljer.
* Förmåga att samarbeta effektivt med kollegor och bidra till tvärfunktionella team.
* Kännedom om tekniska standarder, säkerhetsprotokoll och kvalitetssäkring.
* Nyfiken på att lära sig och anpassa sig till ny teknik och tekniska trender.
Övrig information
Skiftgång förekommer i tjänsten. Arbetstiderna är förlagda till dag- och eftermiddagsskift. Dagtid arbetar du måndag till torsdag kl. 06:30-15:00 samt fredag kl. 06:30-17:10. Eftermiddagsskiftet gäller måndag till torsdag kl. 14:30-23:10, med lediga fredagar.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta för en organisation som innefattar mångfald och inkludering och vi tror att vi kommer att leverera bättre resultat genom att spegla perspektiven hos vår mångfaldiga kundbas.
I Uppsala ligger Galdermas globala center för affärsområdet estetik med verksamhet inom produktutveckling, tillverkning och marknadsföring. Här arbetar cirka 600 personer med världsledande produkter som Restylane, Azzalure och Sculptra.
På Galderma i Uppsala har vi verksamhet inom produktutveckling och tillverkning inom dermatologi och vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en spännande, internationell miljö där både personlig och professionell utveckling uppmuntras. Vi är belägna längs med Fyrisån i Uppsala, 10 minuters cykelfärd från Uppsala Resecentrum.
Nästa steg
Har vi fångat ditt intresse? Vi välkomnar din ansökan via länken "Apply Now / Ansök nu" redan i dag. Urval och intervjuer görs löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, den 13 mars 2026.
* Om din profil är en matchning kommer vi bjuda in dig till ett första samtal med rekryteraren.
* Nästa steg är en intervju med anställande chef
* Sista steget är en panelintervju med teamet
Our people make a difference
At Galderma, you'll work with people who are like you. And people that are different. We value what every member of our team brings. Professionalism, collaboration, and a friendly, supportive ethos is the perfect environment for people to thrive and excel in what they do. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JR016878". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Q-Med AB
(org.nr 556258-6882) Arbetsplats
Galderma Kontakt
Galderma meysa.mohamed@galderma.com Jobbnummer
9767849