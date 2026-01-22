Machine Vision Engineer
2026-01-22
Gnutti Carlo Group/Ljunghäll AB i Södra Vi är ett av Europas ledande företag inom pressgjutning och Sveriges största pressgjuteri. Med avancerad produktion och höga kundkrav arbetar vi ständigt för att utveckla kvalitet, teknik och processer.
Vill du arbeta med avancerade visionssystem och forma framtidens automatiserade produktion? Vi söker nu en driven processingenjör, Machine Vision & Application Engineer, med passion för automation och datorseende till vår innovativa verksamhet på Ljunghäll/Gnutti Carlo Group Sweden.
Om rollen som Machine Vision Engineer
I rollen kommer du att utveckla, implementera och underhålla högteknologiska maskinvisionssystem inom vår tillverkningsprocess. Ditt arbete kommer direkt bidra till att optimera produktionen, öka kvalitén och säkerställa precision på hög nivå.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Designa och implementera industriella maskinvisionslösningar, inklusive kamerainstallationer och systemkalibrering främst ur ett kvalitetsperspektiv.
Utveckla algoritmer och mjukvarulösningar i Python med fokus på robusta visuella analyser, med verktyg som OpenCV, Pytorch, Tensorflow, Yolo.
Integrera och optimera visionssystem från alltifrån RaspberryPI och Sensopart till ledande leverantörer som Cognex.
Samverka med automationssystem och molnteknologier, inklusive användning av AWS, Kubernetes och IoT-plattformar.
Ansvara för CI/CD-arbetsflöden för att säkerställa kontinuerlig och smidig mjukvaruleverans.
Anpassar visionlösningar till olika produktionslinjer och stöder produktion/underhåll med teknisk felsökning.Profil
Utbildning inom datavetenskap, mekatronik eller motsvarande med fokus på automation och robotik.
Praktisk erfarenhet av datorseende och visionssystem inom industriell produktion med kameror.
Kompetens inom Linux och programmering Python samt erfarenhet av ramverk som OpenCV, Pytorch, Tensorflow, Yolo.
Samarbeta kring kod och projekt i programmeringsteam eller i open source miljöer ed versions hantering så som Githubb
Erfarenhet från arbete med molnlösningar och debugging av drivrutiner eller kernel modules är meriterande.
God förmåga att felsöka och hantera realtidsutmaningar på produktionsgolvet.
Förmåga att samarbeta över funktionella team och driva uppgifter självständigt från idé till lösning.
Minst 2års erfarenhet - det viktigaste är att du har stark teknisk nyfikenhet och vana att ta ansvar i teknikprojekt.
Goda kunskaper i engelska och grundläggande svenska.
Vad vi erbjuder:
En central roll i ett framåttänkande företag som vill ta flera kliv med innovation och teknik.
Möjlighet att påverka och driva utvecklingen av smart industriell produktion.
En stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor och tydliga utvecklingsmöjligheter.
Vi på Ljunghäll strävar efter att ligga i framkant när det gäller hållbar, automatiserad och högkvalitativ produktion. Vill du bli en viktig del av vår resa?
Skicka in din ansökan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Varaktighet, arbetstid, etc.
Gnutti Carlo Group i Södra Vi är ett av Europas ledande företag inom pressgjutning och Sveriges största pressgjuteri. Med avancerad produktion och höga kundkrav arbetar vi ständigt för att utveckla kvalitet, teknik och processer. Så ansöker du
