Machine Learning Engineer
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren Machine Learning Engineer till ett uppdrag inom retail, där du arbetar med att utveckla och driftsätta modeller för personliga rekommendationer och kundinsikter. Du arbetar genom hela ML-livscykeln - från feature engineering och modellträning till produktion, övervakning och optimering - och bidrar till att bygga robusta, skalbara lösningar som skapar konkret affärsvärde.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Designa, implementera och optimera ML-modeller anpassade för retail och CRM
Bygga pipelines som bearbetar och transformerar stora mängder data i SQL/DBT
Genomföra experiment, A/B-tester och modellutvärdering samt analysera modellprestanda och affärsvärde i produktion
Bygga och förvalta ML-pipelines samt säkerställa förvaltningsbara dataflöden
Dokumentera lösningar, utföra kodgranskningar och bidra till teamets tekniska riktlinjer
Kommunicera modeller, lösningar och testresultat till både tekniska och icke-tekniska intressenter
Samarbeta nära med verksamheten för att omsätta affärsbehov till tekniska lösningarKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av att driftsätta och bygga robusta, skalbara data- och ML-lösningar
Stark programmeringsvana i Python samt erfarenhet av moderna ML-ramverk
Erfarenhet av att ta ML-modeller till produktion (MLOps, containerisering, CI/CD)
God förståelse för statistiska metoder, optimering och utvärderingsmetoder för ML
Erfarenhet av dataarbete i SQL/DBT samt datahantering och datamodellering
God förståelse för datainfrastruktur och MLOps-principer
Erfarenhet av molnplattformar, företrädesvis GCP
Van att arbeta i agila team och aktivt bidra till en DevOps-kultur
Meriterande
Erfarenhet inom software engineering
Domänkunskap inom retail och/eller CRM-drivna projekt
Start: 2026-05-11
Längd: Till och med 2026-12-31
Plats: Stockholm (arbetssätt enligt överenskommelse)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
E-post: yahyo.said@rasulson.com
