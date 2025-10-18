Ma/NO/ åk 7-9 Futurum
Håbo Kommun / Grundskollärarjobb / Håbo Visa alla grundskollärarjobb i Håbo
2025-10-18
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Håbo Kommun i Håbo
, Upplands-Bro
, Järfälla
, Enköping
, Uppsala
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Futurum är Håbos största grundskola med 1050 elever från förskoleklass till årskurs 9.
Skolan präglas av relationellt arbete och höga förväntningar på såväl elever som medarbetare. Hos oss står tillgängligt lärande i fokus. Tillgänglighet när det gäller den fysiska, sociala och pedagogiska miljön. Det innebär att alla elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön. Personal på skolan omprövar och omsätter ständigt sin kompetens i relation till verksamhetens och elevernas förutsättningar och behov. Tillsammans med elev och vårdnadshavare arbetar vi för att skapa förutsättningar för ett tillgängligt lärande och en elevanpassad miljö.
Nu söker vi en ny kollega till vårt kunniga och trevliga kollegium i arbetslag årskurs 7-9. Publiceringsdatum2025-10-18Arbetsuppgifter
Uppdraget består av undervisning i årskurs 7-9 i ämnena matematik och samtliga NO -ämnen. Mentorskap ingår i uppdraget tillsammans med en mentorskollega. Du samarbetar med ämneskollegor, arbetslagen, planerar, genomför och följer upp undervisningen.
Tillsammans med ämneskollegor och arbetslaget arbetar du för att utveckla och lösa dagliga utmaningar kopplat till planering, undervisning och uppföljning av undervisningen.
I ditt uppdrag bidrar du till en kultur där vi tillsammans ansvarar, inspirerar, samarbetar och stödjer varandra. Du känner dig bekväm i att dokumentera och planera för utvecklingsinsatser inom dina ämnen för att höja måluppfyllelsen. Du planerar, organiserar, prioriterar och analyserar din lektionsstruktur såväl som övriga uppdrag som ingår i din roll på ett effektivt sätt.
Du utgår givetvis från skollagen och läroplanen, där elevernas kunskaper utvecklas från sociala och personliga sammanhang. Vi ser positivt på nytänkande, där kreativa processer utmanar oss och skapar nya sätt att undervisa på, med elevens intresse och att alla ska i mål när de lämnar oss i årskurs 9Kvalifikationer
Du är legitimerad ämneslärare i matematik och NO för årskurs 7-9 Vi söker dig som har en förmåga att organisera efter verksamhetens mål, samtidigt som vi ser att du är anpassningsbar, när vardagen bjuder på oförutsedda händelser.
Du är också genuint intresserad av att skapa, underhålla och vårda goda relationer med såväl kollegor som elever och vårdnadshavare. Det är en självklarhet för dig att alltid ha elevens bästa för ögonen. Du har goda strukturer för dokumentation, uppföljning och analys av insatser.
Du ska ha god samarbetsförmåga och vara flexibel i att hitta lösningar i samverkan för elevers ökade kunskapsutveckling. Arbetet kräver att du är strukturerad och har förmåga att på förtroendegivande sätt möta både elever, kollegor och vårdnadshavare.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer pågår löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Provanställning kan komma att bli aktuell.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/218". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håbo kommun
(org.nr 212000-0241) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskolan Kontakt
Anette Söderberg 017153704 Jobbnummer
9563467