M TEC söker Anläggningsansvarig - Recycling
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Anläggningsansvarig Recycling – M TEC Sverige ABPubliceringsdatum2026-06-04Om företaget
MTEC Sverige AB är ett specialiserat entreprenadbolag med fokus på cirkulär masshantering, miljöansvar och kvalificerade entreprenadtjänster inom anläggnings- och infrastrukturprojekt. Sedan starten 2017 har bolaget utvecklats från verksamhet inom slutdeponi till en etablerad aktör som kombinerar teknisk kompetens, innovativa lösningar och strikt miljöefterlevnad i varje uppdrag. Genom ett konsekvent arbete med återanvändning, spårbarhet och hållbar resurshantering bidrar MTEC till att skapa effektiva och långsiktigt hållbara projekt för kunder inom både offentlig och privat sektor. Som en del av Infratec-koncernen erbjuder MTEC en helhetslösning där schakt, bearbetning, transport och återbruk samverkar med hög kvalitet, full kontroll och tydligt fokus på framtidens cirkulära samhällsbyggande.
Är detta du?
MTEC söker en affärsdriven och tekniskt kunnig Anläggningsansvarig Recycling med övergripande ansvar för bolagets återvinningsanläggning i Rödbo samt framtida etableringar.
Rollen är central i MTECs fortsatta satsning på cirkulär ekonomi och kombinerar affärsutveckling, verksamhetsansvar, miljöfrågor och kundrelationer. Du ansvarar för att maximera värdet av inkommande material genom rätt klassificering, återvinning, återanvändning och avsättning, samtidigt som verksamheten bedrivs enligt gällande regelverk och tillstånd.Arbetsuppgifter
Som Anläggningsansvarig har du det övergripande ansvaret för anläggningens verksamhet, affärer och utveckling. Du ansvarar för resultat, budget, lönsamhet och verksamhetsuppföljning samt driver affärsutveckling genom att identifiera nya möjligheter och utveckla långsiktiga kundrelationer inom entreprenad-, bygg- och infrastruktursektorn.
I rollen ingår att bedöma, klassificera och optimera hanteringen av inkommande material för att maximera återbruk och säkerställa att material hanteras enligt gällande lagstiftning och miljötillstånd. Du ansvarar även för myndighetskontakter, rapportering och regelefterlevnad.
Vidare bygger och utvecklar du nätverk med kunder, entreprenörer, återvinningsaktörer och myndigheter samt bidrar till utvecklingen av framtida anläggningar, återvinningslösningar och cirkulära affärsmodeller. Rollen innebär stort eget ansvar, självständigt beslutsfattande och en viktig position i MTECs fortsatta tillväxt.
Vi erbjuder dig
Hos MTEC Sverige AB erbjuds du en nyckelroll i ett expansivt entreprenadbolag med stark specialistkompetens inom cirkulär masshantering. Du får stort mandat att påverka verksamhetens utveckling och möjlighet att kombinera affärsutveckling, miljöansvar och operativ ledning i en framtidsbransch med stark tillväxt.
Som en del av Infratec-koncernen får du tillgång till ett starkt nätverk av specialistbolag som tillsammans skapar effektiva och hållbara lösningar genom hela värdekedjan. MTEC präglas av korta beslutsvägar, högt engagemang och en företagskultur byggd på kvalitet, ansvarstagande och långsiktighet.
Här får du möjlighet att göra verklig skillnad för både affären och miljön samtidigt som du är med och utvecklar framtidens hållbara materialflöden.
Övrig information
Placeringsort: Göteborg Tillträde: Omgående Körkort:Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar M TEC med Whitefield Interim & Rekrytering. Sök tjänsten via annonsen på whitefield.se – vi hanterar inga ansökningar via e-post. Urval sker löpande och alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Har du frågor? Kontakta Joakim Whitefield på 0722-54 00 22. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7844207-2035351". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Whitefield Rekrytering AB
(org.nr 559508-5688), https://whitefieldinterimrekrytering.teamtailor.com
United Spaces Gothenburg (visa karta
)
411 09 GÖTEBORG Arbetsplats
Whitefield Rekrytering & Interim AB Jobbnummer
9947169