M/S Bränna söker Kökschef
Brännastrand Fastigheter I Boden AB / Kockjobb / Boden Visa alla kockjobb i Boden
2025-11-06
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brännastrand Fastigheter I Boden AB i Boden
M/S Bränna är en à la carte restaurang belägen i centrala Boden. Sedan 2014 har vi på M/S Bränna drivit restaurang, bar och nattklubb. En plats för att äta gott, dricka gott och må gott med en skön atmosfär blandad med en oslagbar utsikt. För att arbeta hos oss kräver det man har ett genuint intresse för service och att man gör allt för att ge våra besökare en trevlig restaurangupplevelse.
Vill du du ta en ledande roll i vårt kök och leda ett kreativt team på en av Bodens hetaste mötesplatser. Då kan det vara just dig vi söker som Kökschef till oss M/S Bränna!Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
I tjänsten som Kökschef kommer du att vara en nyckelperson och ledare i vårt kök, tillsammans så leder du och motiverar teamet. Din roll innebär att du ser till att maten håller högsta kvalitet, planerar för menyer, samt håller koll på leveranser och lager. Du är en ledare i köket, och kommer spela en central roll i att skapa en fantastisk upplevelse för våra gäster.Dina arbetsuppgifter
Delegera och ansvara för daglig drift av köket
Se till att alla rätter serveras enligt högsta standard
Ansvara för beställningar och lagerhantering
Säkerställa att alla hygien- och säkerhetsföreskrifter följs
Planera meny och matsedel
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta som kock eller kökschef, gärna inom fine dining
Du kan även laga mat för större cateringverksamhet där vi under dagtid serverar caterad mat till andra verksamheter
Har goda ledaregenskaper och ett passionerat intresse för matlagning och gästservice
Bidrar med kreativitet och har känsla för vad besökarna vill äta på vår meny
Är flexibel och trivs med att arbeta i ett högt tempo
Arbetets tiden är förlagd mesta delen dagtid men även kvällsarbete förekommer
Kom och skapa oförglömliga matupplevelser tillsammans med oss
Skicka in din ansökan och CV senast www.info@msbranna.se
' rel='nofollow'>www.info@msbranna.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-27
E-post: info@msbranna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kökschef 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brännastrand Fastigheter i Boden AB
(org.nr 556802-6701)
Östra Strandvägen 1 (visa karta
)
961 31 BODEN Arbetsplats
Brännastrand Fastigheter I Boden AB Kontakt
Platschef
Tobias Olsson tobias@msbranna.se Jobbnummer
9592346