M/s Bränna Rekryterar Servering/kassapersonal
2025-09-07
M/S Bränna är en à la carte restaurang belägen i centrala Boden. Vi är en bred verksamhet som jobbar med A la carte restaurang, lunchservering samt nattklubb. Vi söker ny ytterligare förstärkning till verksamheten och erbjuder ett varierande arbete med flera olika typer av arbetsuppgifter
Personen vi söker är en lagspelare som alltid sätter laget före jaget. Det är meriterande om du sedan tidigare har erfarenhet av arbete inom restaurang, eller snabbmat men det viktigaste är att du är rätt inställning och är villig att lära dig.
I rekryteringen kommer vi lägga stor vikt på stor vikt på personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande och rekryteringen avslutas så fort vi hittat rätt person.
Arbetstiden är förlagd under dagtid, kvällar samt helger.
Lön och villkor enligt kollektivavtal.
Vill du bli en del av teamet? Skicka då in en ansökan till: info@msbranna.se
och märk ansökan "MS BRÄNNA 2025" och bifoga personligt brev och CV Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
E-post: info@msbranna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M/S Bränna 2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brännastrand Fastigheter i Boden AB
(org.nr 556802-6701) Arbetsplats
Brännastrand Fastigheter I Boden AB Kontakt
Platschef
Tobias Olsson tobias@msbranna.se Jobbnummer
9495988