Lundsbergs skola söker elevhemsföreståndare
AxÖ Consulting AB / Storhushållsföreståndarjobb / Storfors Visa alla storhushållsföreståndarjobb i Storfors
2026-01-13
, Kristinehamn
, Degerfors
, Karlskoga
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AxÖ Consulting AB i Storfors
, Kristinehamn
, Degerfors
, Karlskoga
, Lekeberg
eller i hela Sverige
"På Lundsbergs skola har vi en lång och stolt tradition av att förbereda våra elever för framtiden.
Som elevhemsföreståndare främjar du en miljö där våra elever inte bara trivs, utan även får de bästa förutsättningarna att växa och utvecklas till ansvarstagande och självständiga individer." - Susanna Hodin, internatchef, Lundsbergs skola.
Lundsbergs skola, beläget i Storfors kommun i Värmland, är en av Sveriges mest välrenommerade internatskolor med över 100 års historia. Här går 260 elever från årskurs 9 till gymnasiet, och tillsammans med våra cirka 100 engagerade medarbetare skapar vi en miljö där utbildning och personlig utveckling går hand i hand. Skolan drivs som en stiftelse och kännetecknas av en stark gemenskap och en lång tradition av hög trivsel och kvalité.
Nu söker vi en elevhemsföreståndare till vår skola - en unik möjlighet att göra verklig skillnad i ungas liv.
Ditt uppdrag
Som elevhemsföreståndare på Lundsbergs skola är du en central del av skolans dagliga verksamhet och elevhemmets långsiktiga utveckling. Du har ett viktigt ansvar för att skapa en trygg och inkluderande miljö där eleverna känner sig sedda, respekterade och får de bästa förutsättningarna för att utvecklas i en stimulerande lärandemiljö. Ditt vuxenledarskap, din förmåga att vara en förebild och ditt engagemang kommer att vara avgörande för att stärka den värdegrund vi arbetar efter.
Ditt uppdrag
- Bygga en trygg, involverande och studievänlig miljö där elever trivs och utvecklas.
- Arbeta aktivt med skolans värdegrund för att forma en kultur präglad av respekt, jämlikhet och ansvarstagande.
- Främja en internatkultur där alla elever får ta plats och känna tillhörighet, oavsett bakgrund eller ålder.
- Ha tät kontakt med elever, vårdnadshavare, lärare och elevhälsoteam.
- Planera och organisera aktiviteter som stärker trygghet och värderingar på elevhemmet.
- Ansvara för elevhemmets budget, rutiner och dokumentation.
Välkommen till Lundsbergs skola - en miljö där du har möjlighet att göra skillnad för nästa generation!
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med ungdomar - professionellt eller ideellt - och som är trygg i en ledarroll. Du är en tydlig, varm och närvarande vuxen som eleverna kan lita på.
Vi ser att du har:
- Ledarerfarenhet och vana att ta ansvar.
- Förmåga att kommunicera tydligt och pedagogiskt - du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
- Intresse för ungdomars fritidsintressen och en vilja att vara delaktig i deras utveckling.
- Strukturerad och god administrativ förmåga.
- B-körkort.
Det är meriterande om du har akademisk utbildning inom pedagogik, socialt arbete, beteendevetenskap eller motsvarande, samt erfarenhet av att leda förändringsarbete.
Lundsbergs skola erbjuder
Ett meningsfullt uppdrag i en unik skolmiljö där tradition möter utveckling. Du blir en del av ett engagerat internatteam med gemensamt ansvar för trygghet och trivsel - och du får vara med och forma nästa kapitel i skolans historia.
Anställningsvillkor
- Tillsvidareanställning på 100% med sex månaders provanställning.
- Tillträde enligt överenskommelse.
- Sista ansökningsdag 31 januari
- Lön enligt överenskommelse, kollektivavtal finns.
- Urval sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kontaktinformation:
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Susanna Hodin, internatchef vid Lundsbergs skola. Kontakt sker via e-post susanna.hodin@utb.lundsbergsskola.se
eller telefon 070-573 06 17. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531) Arbetsplats
Lundsbergs skola Kontakt
Susanna Hodin 070-5730617 Jobbnummer
9681463