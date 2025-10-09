Lunchkock, kock A la Carte 2025
Havsvikens Restaurang i Karlskrona AB / Kockjobb / Karlskrona
2025-10-09
Lunchkock och A la carte omgående
Ni har goda kunskaper inom mat och råvarukännedom, Kan arbeta med att tillaga och förbereda Luncher, a la Carte, Julbord och catering. Gärna erfarenhet av inköp. ska kunna egenkontroll
Ni är Stresstålig och kan jobba i ett team med god samarbetsförmåga och även jobba självständigt.
tjänsten är 100% och gäller från 20 oktober till 22 December med eventuellt förlängning
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: info@havsviken.se Arbetsgivare Havsvikens Restaurang i Karlskrona AB
