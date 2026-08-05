Lunchkock

Sportbaren i Gustavsberg AB / Kockjobb / Värmdö
2026-08-05


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Lunchkock sökes till Bridge 77
Bridge 77 är en restaurang med fokus på god mat, bar, bowling och sport. Vi har cirka 100 sittplatser samt 50 platser i baren.
Vi söker nu en lunchkock som vill vara med och utveckla vår populära lunchservering. Hos oss står vällagad husmanskost och hög kvalitet i fokus.
Arbetstider: Måndag–fredag

Publiceringsdatum
2026-08-05

Dina arbetsuppgifter
Tillagning av dagens lunch
Planering av veckomenyer
Beställning av varor
Samarbete med servis
Hygien, städning och ordning i köket

Vi söker dig som:
Har erfarenhet som kock inom lunchservering
Är självgående, ansvarstagande och stresstålig
Har ett genuint intresse för matlagning och kvalitet

Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: stevan-3@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "lunchkock".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sportbaren i Gustavsberg AB (org.nr 556899-0179)
Gustavsberg Centrum (visa karta)
134 30  GUSTAVSBERG

Jobbnummer
10023723

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