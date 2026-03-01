Lunchkock
Nytorpet Restaurang AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-03-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nytorpet Restaurang AB i Stockholm
Lunchkock sökes - Omedelbar anställning
Vi söker en erfaren och passionerad lunchkock till vår restaurang med inriktning på medel- till högkvalitativ gastronomi.Publiceringsdatum2026-03-01Kvalifikationer
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet från restauranger med medel till hög standard
Gedigen kunskap inom matlagning och råvaruhantering
Förmåga att arbeta självständigt och effektivt i ett högt tempo
Tillgänglig för arbete måndag-fredag
Omedelbar tillgänglighet
Referenser från tidigare arbetsplatser är ett absolut krav.
Vi erbjuder en seriös och professionell arbetsmiljö med möjlighet att arbeta i ett engagerat team där kvalitet och noggrannhet står i fokus.
Restaurang Nytorpet
Fyrskeppsvägen 61 Johanneshov
Vid intresse, vänligen skicka CV och referenser.info@nytorpet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@nytorpet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytorpet Restaurang AB
(org.nr 559265-6309)
Fyrskeppsvägen 61 (visa karta
)
121 54 JOHANNESHOV Arbetsplats
Restaurang Nytorpet Jobbnummer
9769710