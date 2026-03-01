Lunchkock

Nytorpet Restaurang AB / Kockjobb / Stockholm
2026-03-01


Visa alla kockjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nytorpet Restaurang AB i Stockholm

Lunchkock sökes - Omedelbar anställning
Vi söker en erfaren och passionerad lunchkock till vår restaurang med inriktning på medel- till högkvalitativ gastronomi.

Publiceringsdatum
2026-03-01

Kvalifikationer
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet från restauranger med medel till hög standard
Gedigen kunskap inom matlagning och råvaruhantering
Förmåga att arbeta självständigt och effektivt i ett högt tempo
Tillgänglig för arbete måndag-fredag
Omedelbar tillgänglighet
Referenser från tidigare arbetsplatser är ett absolut krav.
Vi erbjuder en seriös och professionell arbetsmiljö med möjlighet att arbeta i ett engagerat team där kvalitet och noggrannhet står i fokus.
Restaurang Nytorpet
Fyrskeppsvägen 61 Johanneshov
Vid intresse, vänligen skicka CV och referenser.
info@nytorpet.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@nytorpet.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nytorpet Restaurang AB (org.nr 559265-6309)
Fyrskeppsvägen 61 (visa karta)
121 54  JOHANNESHOV

Arbetsplats
Restaurang Nytorpet

Jobbnummer
9769710

Prenumerera på jobb från Nytorpet Restaurang AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nytorpet Restaurang AB: