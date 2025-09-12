Luftvärnsregementet söker skjutfältschef
2025-09-12
Vill du vara en del av Försvarsmaktens utveckling där du får möjlighet att stödja och utveckla
krigsförbanden? Trivs du med många bollar i luften? Är du en person som sporras av en stor
bredd av uppgifter? Klarar du av att hantera komplexiteten i stödorganisationen? Då kan du
vara rätt person för oss.
Om befattningen
Som skjutfältschef ingår du i ett arbetslag om 10 personer där du är ansvarig för Nyårsåsens
skjutfält och tillsammans med övriga skjutfältschefer samt chef övning och skjutfältsavdelningen driver
verksamheten framåt. Du förväntas kunna lösa uppgifter självständigt och inom ramen för
detta kommer du kontinuerligt att arbeta med flera uppgifter samtidigt, såväl stora som små.
Du arbetar i enlighet med gällande regelverk och riktlinjer inom ditt ansvarsområde och mot
de mål som är uppsatta.Publiceringsdatum2025-09-12Kvalifikationer
• Specialistofficer SO 7
• Körkort klass B
Meriterande
• Körkort klass C.
• Erfarenhet från trupputbildning och stridsskjutningar med skarp ammunition.
• Förarbevis bandvagn, hjullastare, hjultraktor, tung lastbil, rullflaksväxlare.
• Utbildning och erfarenhet av övriga militära fordon samt vanligt förekommande
vapensystem.
• Förarbevis motorsåg och/eller röjsåg.Dina personliga egenskaper
Du är en flexibel och ansvarstagande person med god samarbetsförmåga. Du har ett intresse för både verksamhetsutveckling och den dagliga driften, och du kan planera, prioritera och delegera arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. När plötsliga uppgifter dyker upp har du förmågan att hantera dem med lugn och lösningsfokus. Du är förtroendeingivande och någon som kollegor gärna vänder sig till när de behöver stöttning eller råd. Du har dessutom en god fysisk hälsa och är van vid att arbeta utomhus i alla väderförhållanden.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
• Tilläggsuppgifter som t ex fordonsansvarig eller lageransvarig kan tillkomma.
• Tjänstgöringsort: Halmstad, med placering på Nyårsåsens skjutfält
• Tjänsten innebär kvälls- samt helgtjänstgöring.
• Tjänsten innefattar utbildning samt handledning av yngre befäl.
• Tillträde: Enligt överenskommelseKontakt
För frågor kontakta:
Chef Övning och skjutsfältsavdelningen, Fanjunkare Johan Wallefors.
Fackliga företrädare
Saco, Patrik Hansén
SEKO, Yvonne Assarsson
OFR/S, Senadin Sela
OFR/O, Axel Tanner
Samtliga nås via växeln på 010-825 10 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-03. Din ansökan ska innehålla CV och
ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar
på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet.
Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9505131