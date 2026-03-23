Luftvärnsbataljonens lednings- och sambandssektion söker stabsassistent
2026-03-23
Luftvärnsbataljonen som upprätthåller beredskap och hanterar krigsförbanden 61.- och 62.-luftvärnsbataljonerna samt har hand om regementets värnpliktsutbildning söker nu kontinuerligt anställd stabsassistent som ska verka i bataljonsstab.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stabsassistent ingående i lednings- och sambandssektionen i bataljonstaben kommer du huvudsakligen stötta och ansvara för administration av signalskyddmateriel och signalskyddshandlingar.
Arbetet kan även omfatta att stötta annan verksamhet inom staben när behovet uppstår.
• Genomförd militär grundutbildning med godkända betyg.
• Innehar B-körkort.
MERITERANDE
• Innehar signalskyddsbevis.
• Signalskyddsbehörigheter: MAAI, MGSI, MGFI,MGGI och MFG/A.
• Signalskyddslärare/ nyckeladministratör.
• Tidigare eller nuvarande anställning som GSS/K.
• Förarbevis på personbil och lätt personterrängbil.
• Har i tidigare tjänst nyttjat signalskyddmateriel, signalskyddshandlingar och sambandssystem.
• Övriga för tjänsten relevanta utbildningarDina personliga egenskaper
Du som söker bör vara socialt kompetent, ödmjuk och prestigelös. Tjänsten kräver att du självständigt, inom givna ramar, kan strukturera och driva ditt arbete framåt. De personliga egenskaper som efterfrågas är en god förmåga till samarbete, tempoväxling och en lösningsorienterad inställning. Vi strävar efter att bygga en arbetsplats där soldater, civilanställda och yrkesofficerare kan komplettera varandra för att lösa tjänsten.Övrig information
Din ansökan består av urvalsfrågor, en kort text om vad du gör idag samt en beskrivning av vem du är. Detta kan du göra i fritext om du inte har möjlighet att ladda upp ett CV och personligt brev.
Anställningsformen kontinuerligt anställt gruppbefäl eller soldat (GSS/K) har en längd på åtta år med möjlighet till förlängning i fyra år till, totalt 12 år. Anställningen inleds med sex månaders provanställning då bland annat fysiska krav och krav på B-körkort kommer ställas för fortsatt anställning.
Preliminär start för anställning 2026-07-01 eller enligt enskild överenskommelse.
Fackliga företrädare
OFR/O Axel Tanner
OFR/S Senadin Sela
SEKO Jörgen Stehn
SACO Patrik Hansén
Samtliga nås via växeln 010-852 10 00
Är du intresserad att jobba hos oss? Ansök senast 2026-04-17
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet.
Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9812041