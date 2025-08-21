Love cleaning and have a driver's license?
Qvickstep AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2025-08-21
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qvickstep AB i Malmö
Qvickstep is looking for someone like you!
You have at least 2 years of experience in home or hotel cleaning
You're thorough, reliable, and can work independently
You have a driver's license (we provide a car during work hours!)
You're looking for a part-time job with fair conditions, bonuses, and wellness perks
Automatic company car
Phone allowance + collective agreement
Great vibes and a supportive team
Apply today - interviews are ongoing! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
e-mail
E-post: jobb@qvickstep.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Homecleaning". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Qvickstep AB
(org.nr 556775-2943)
Hillerödsvägen 4 C 0TR (visa karta
)
217 47 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Qvickstep AB Jobbnummer
9470198