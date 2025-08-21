Love cleaning and have a driver's license?

Qvickstep AB / Städarjobb / Malmö
2025-08-21


Visa alla städarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Qvickstep AB i Malmö

Qvickstep is looking for someone like you!
You have at least 2 years of experience in home or hotel cleaning
You're thorough, reliable, and can work independently
You have a driver's license (we provide a car during work hours!)
You're looking for a part-time job with fair conditions, bonuses, and wellness perks
Automatic company car
Phone allowance + collective agreement
Great vibes and a supportive team
Apply today - interviews are ongoing!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
e-mail
E-post: jobb@qvickstep.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Homecleaning".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Qvickstep AB (org.nr 556775-2943)
Hillerödsvägen 4 C 0TR (visa karta)
217 47  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Qvickstep AB

Jobbnummer
9470198

Prenumerera på jobb från Qvickstep AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Qvickstep AB: