Utbildade simlärare sökes till Mermaid Simskola - Gör skillnad varje dag!
Mermaid Simskola AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Göteborg Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Göteborg
2026-08-02
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Vill du arbeta på en av Göteborgs mest etablerade och snabbast växande simskolor?
Mermaid Simskola är mer än en simskola – vi är en socialt hållbar verksamhet som varje vecka hjälper barn, ungdomar och vuxna att bli trygga i vattnet. Genom hög kvalitet, engagerade ledare och ett inkluderande arbetssätt har vi byggt upp ett starkt förtroende hos våra deltagare och samarbetspartners.
Nu söker vi utbildade simlärare som vill bli en del av vårt team under höstterminen 2026 (vecka 36–51).Publiceringsdatum2026-08-02Om tjänsten
Som simlärare hos Mermaid Simskola ansvarar du för att:
Planera och genomföra simundervisning enligt vår pedagogik.
Skapa en trygg, säker och inspirerande lärmiljö.
Motivera och utveckla deltagare på olika nivåer.
Bidra till ett positivt arbetsklimat tillsammans med dina kollegor.
Vara en viktig förebild som sprider simglädje och vattenvana.
Vi erbjuder undervisning för både barn och vuxna och arbetar med små grupper där kvalitet och individuell utveckling står i fokus.
Vi söker dig som
Har en giltig simlärarutbildning eller motsvarande.
Är trygg och säker i bassängmiljö.
Har ett professionellt och pedagogiskt bemötande.
Tycker om att arbeta med människor i olika åldrar och med olika förutsättningar.
Kan arbeta kvällar och/eller helger under höstterminen 2026.
Tidigare erfarenhet som simlärare är meriterande men vi lägger också stor vikt vid engagemang, ansvarstagande och personlig lämplighet.
Därför ska du välja Mermaid Simskola
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där kvalitet, utveckling och gemenskap står i centrum. Mermaid Simskola är en välkänd aktör inom simundervisning och samarbetar med kommunen, organisationer och företag. Vi satsar på våra ledare och erbjuder en arbetsplats där du får utvecklas tillsammans med ett engagerat team och samtidigt bidra till att fler blir simkunniga och trygga i vatten.
Arbetstider
Undervisningen bedrivs främst på kvällar och helger. Exakta arbetspass framgår i vår intresseanmälan, där du anger vilka tider du har möjlighet att arbeta.Så ansöker du
Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med din ansökan.
Skicka inte CV eller personligt brev via e-post. Istället ber vi dig fylla i vår digitala intresseanmälan, där du får ange din utbildning, erfarenhet och tillgänglighet.
Vi ser fram emot att välkomna fler engagerade simlärare till Mermaid Simskola!
Långsiktig anställning
Denna rekrytering avser i första hand höstterminen 2026, eftersom det är vårt aktuella behov just nu. Vår ambition är däremot att bygga ett långsiktigt och stabilt team, inte att anställa enbart för en termin.
Vi söker därför dig som vill utvecklas tillsammans med Mermaid Simskola och som ser en möjlighet att fortsätta även under kommande terminer. För rätt person finns goda möjligheter till ett långvarigt samarbete och en återkommande roll i vårt team.
Vi värdesätter kontinuitet – både för våra deltagare och våra medarbetare – och strävar efter att behålla våra ledare över tid.Kontaktperson för detta jobb
Iqra Idow
Verksamhetsansvarig, Mermaid Simskolaiqra.idow@mermaidsimskola.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mermaid Simskola AB
(org.nr 559364-8107), https://www.mermaidsimskola.se
405 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
10017999