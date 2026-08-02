Vikarie som Personlig assistent till 50-årig man, dygnspass i Skummeslöv me
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Laholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Laholm
2026-08-02
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Jag är en sportintresserad och humoristisk 50-årig man som bor i Skummeslöv. Nu söker jag en vikarie under tiden en av mina assistenter ska studera, finns möjlighet till tjänst framöver. Arbetet består av dygnspass kl. 08.00-08.00 med sju timmars jour per natt.
Jag har en muskelsjukdom och använder elrullstol, vilket gör att jag behöver stöd i det mesta i min vardag. Samtidigt lever jag ett aktivt liv och uppskattar att komma iväg på olika aktiviteter. Jag kör egen bil och tycker om att åka båt, fiska, gå på sportevenemang och umgås med familj och vänner.
Som personlig assistent hjälper du mig bland annat med:Personlig omvårdnad och vardagliga rutiner
Hushållssysslor och praktiska göromål
Att möjliggöra aktiviteter i och utanför hemmet
Tidigare erfarenhet som personlig assistent är meriterande, men det viktigaste är att vi trivs tillsammans och att personkemin fungerar.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Endast de som går vidare till intervju kontaktas.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Matilda på matilda.borven@handihand.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening
Stationsgatan 30 (visa karta
)
302 45 HALMSTAD Arbetsplats
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening Jobbnummer
10018017