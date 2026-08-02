Vi söker fotograf i Blekinge.
Exakta Photo AB / Foto- och filmjobb / Karlshamn Visa alla foto- och filmjobb i Karlshamn
2026-08-02
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Fotograf, ett drömyrke för dig?
Vi söker nu fler fotografer till vår fotografkår i Karlshamn med omnejd. Exakta Photo är Sveriges bästa skolfotoleverantör med mer än 60 års erfarenhet. Exakta Photo finns i hela Sverige och tillsammans fotograferar vi 900 000 elever varje år.
Vi söker dig med ett genuint fotointresse som vill kombinera det med ett kul arbete bland barn och ungdomar. Vi värdesätter dina goda egenskaper som social förmåga, och att kunna jobba med eget ansvar under ordning och reda. Men även en estetisk "blick" för bild och form. Erfarenhet från barn- och ungdomsverksamhet är en stor merit.
Du kommer att få tillgång till en digital fotoutrustning, vilket kräver god datorvana. Vi erbjuder dig en professionell fotoutbildning.
Tjänsten kräver att du har körkort samt tillgång till bil.
Arbetsperiod i första hand v34 till v40 med möjlighet till förlängning.
Tidigare branscherfarenhet inom foto/skolfoto är inget krav men är självklart en merit. Vi ser gärna ett samarbete med redan etablerade fotografer.
Passa på att söka till vår glada fotografkår och berätta lite om dig själv samt bifoga ditt Cv och några bilder. (Eller länk).
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-08-02Övrig information
För att arbeta med barn och ungdomar så behöver du visa upp ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Om anställningenErsättning
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exakta Photo AB
(org.nr 559259-3866), https://www.exaktaphoto.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlshamn Kontakt
Photo Manager
Torgny Karlsson torgny.karlsson@exaktaphoto.se 0705649021, 0735631671 Jobbnummer
10018007