Operatör Massa till Billerud Skärblacka
Billerud Sweden AB / Processoperatörsjobb (trä/papper) / Norrköping Visa alla processoperatörsjobb (trä/papper) i Norrköping
2026-08-02
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Vi på Billerud tror att när vi har morgondagen i åtanke gör vi vårt bästa idag. Tack vare våra medarbetare är vi ett världsledande företag inom vår bransch av förnybara papper- och förpackningsmaterial. Vill du uppnå din fulla potential och bidra till en hållbar morgondag? Bli en del av oss!
Vi söker nu en Operatör Massa till Billerud i Skärblacka
Vill du arbeta i hjärtat av vår produktion där teknik, lagarbete och hållbarhet möts varje dag? Nu söker vi dig som vill bli en del av vår sulfatfabrik i Skärblacka.
Du kommer att ingå i ett målstyrt arbetslag med ansvar för tillverkning av massa – från flis till färdig produkt för pappers- och avsalumassa. Teamet består av operatörer inom kokeri, sileri och blekning samt en extra resurs för utbildning och avlastning.
Som operatör spelar du en nyckelroll i att säkerställa en stabil, säker och effektiv drift av anläggningen – alltid med Safety First i fokus.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Säkerställa bästa möjliga drift utan att kompromissa med säkerheten
Arbeta i ett målstyrt team med gemensamt ansvar för produktionen
Övervakning av processen/anläggningen via styrsystem samt visst operatörsunderhåll
Delta i arbetsrotation och utvecklas inom flera delar av processen
Samarbeta med funktioner som underhåll, produktion och lab
Bidra till förbättringar i arbetssätt och processer
Tjänsten är en tillsvidareanställning som innebär arbete i 6-skift, vilket ger dig en varierad vardag med återkommande ledighet.
Vi sätter Safety First! Hos oss på Billerud ansvarar vi alla för att bidra till en säker arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-08-02Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som operatör massa tror vi att du har:
Gymnasieutbildning inom relevant område eller motsvarande kompetens
Goda kunskaper i svenska språket
Körkort B
Det är meriterande om du har:
Driftteknikerutbildning
Tidigare erfarenhet inom processindustri
God datorvanaDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din personlighet. För att trivas i rollen tror vi att du är en person som behåller lugnet även när tempot är högt och flera saker händer samtidigt, samtidigt som du har ett starkt säkerhetstänk. Du har lätt för att samarbeta och bygger goda relationer med dina kollegor, vilket är avgörande i det täta teamarbete som präglar vardagen.
Vidare har du en analytisk förmåga som hjälper dig att förstå processerna och lösa problem när de uppstår. Du tar egna initiativ, bidrar med förbättringsförslag och känner ansvar för både din egen och teamets prestation.
Våra värderingar är viktiga för oss och vi tror att du som söker känner igen dig i våra värdeord: Värna om varandra och vi håller det vi lovar.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Mattias Malmström på telefon +46101469545 eller e-post mattias.malmstrom@billerud.com
.
För frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta Lotten Åhlin på e-post lotten.ahlin@billerud.com
.
Ansökningsinformation
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-23.
Urval sker löpande under ansökningsperioden.
Billerud är en jämställd arbetsgivare. Vi omfamnar mångfald och är engagerade i att skapa en inkluderande miljö för alla anställda och kandidater.
Varför oss?
Hos oss får du mer än ett jobb – du får en möjlighet att utvecklas i en komplex och spännande processmiljö där du gör verklig skillnad:
Bidra till en mer hållbar framtid
Utvecklings- och karriärmöjligheter inom industrin
Stark teamkultur och högt säkerhetsfokus
Prestationsbaserad bonus, tjänstepension och förmåner enligt företagets policy
Skärblacka ligger strategiskt placerad i en vacker miljö med närhet till både Norrköping, Finspång, Söderköping och Linköping. Läs mer om hur det är att leva och bo i regionen på www.eastsweden.se/es
Vår rekryteringsprocess innehåller: intervjuer, tester, referenstagning samt alkohol- och drogtest. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Billerud Sweden AB
(org.nr 556876-2974), https://www.billerud.se/karriar/lediga-tjanster
Bergslagsvägen 45 (visa karta
)
617 30 SKÄRBLACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10018012